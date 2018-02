Los agentes de Toledo cobran 700 euros menos que los del resto de CLM, según SPL

Domingo, 25 febrero 2018

Seguridad

Toledo | ELDIAdigital

Este sindicato ha hecho alusión en nota de prensa a que el pasado jueves el pleno del Ayuntamiento de Toledo aprobó una moción para pedir al Gobierno de la Nación la equiparación salarial para la Policía Nacional y La Guardia Civil respecto a los Mossos y Ertzainas.

"Sin embargo esta equiparación no afecta a la Policía Local ni a Agentes de Movilidad de Toledo, que sí dependen del Ayuntamiento, a pesar que estos agentes son los que menos cobran de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha", han lamentado.

Asimismo, no descartan dar comienzo el próximo mes de marzo a concentraciones denunciando que "no se puede pedir que los demás pongan en marcha una equiparación salarial que no la practican con los suyos".

Asimismo, este sindicato pone de manifiesto que el Gobierno Municipal ha modificado en varias ocasiones los puestos de trabajo del Ayuntamiento y en ninguna de ellas ha revisado las condiciones laborales de la Policía Local.

"Algunos puestos de trabajo del Consistorio han subido en retribuciones. A la Policía Local la tienen cobrando la peligrosidad más baja de los trabajadores del Ayuntamiento de Toledo. Se trata de un trato discriminatorio, para unos sí, para otros no", han criticado.

Este sindicato pide a la alcaldesa, Milagros Tolón, "que no haga brindis al sol, que sea coherente con lo que aprueba y que no desprecie con su silencio y con sus acciones a la Policía Local que pide una equiparación justa, al igual que se ha hecho en el resto de ayuntamientos de capitales de provincia"

En los próximos días este Sindicato tiene previsto reunirse con los grupos municipales del Ayuntamiento de Toledo para abordar puntos concretos que "sí se pueden poner en marcha desde el Consistorio".