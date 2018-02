El Gobierno central no pondrá "ninguna traba" a permisos cinegéticos de emergencia

Lunes, 26 febrero 2018

Medio ambiente

REGIÓN | ELDIAdigital

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha señalado que el Gobierno central no va a poner "ninguna traba" a los permisos cinegéticos de emergencia para combatir la plaga de conejos que afecta a distintas zonas de la Comunidad Autónoma y colaborará con el Ejecutivo regional para que esos permisos, que debe conceder la Junta, "se den lo antes posible".

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios el propio Gregorio, tras la reunión que ha mantenido agricultores de las localidades de Villacañas, Villa de Don Fadrique, Lillo y Corral de Almaguer, en la provincia de Toledo, afectados por la plaga del conejo de monte, "que está diezmando las zonas agrícolas", y a quienes la Delegación del Gobierno ha prestado "toda su solidaridad".

Según Gregorio, las medias que ha puesto en marcha la Junta para combatir la situación "no son valientes" ya que "la ley dice claramente que la administración competente debe efectuar las soluciones y ayudas a agricultores que sufran una plaga", y lo que deberían hacer es "declarar zona de plaga" aquellos lugares donde están "estos graves problemas y ayudar a los agricultores".

"No podemos dejar que un problema puntual que se puede solucionar" no se solucione, ha indicado, añadiendo que desde el Gobierno central, según las conversaciones que ha mantenido con la Secretaría de Medio Ambiente y con el Ministerio de Fomento, "no se va a poner ninguna traba" a los permisos de caza.

En concreto, en lo que se refiere a las competencias de la Administración General del Estado y aunque el dominio público viario del Estado no es un aprovechamiento cinegético, por lo que está prohibido cazar en él, ha destacado que el Ministerio de Fomento viene otorgando autorizaciones para el acceso al mismo y a otras zonas de protección de las vías estatales para la captura de conejos a aquellos peticionarios que lo soliciten y previamente hayan obtenido la licencia de caza de la Junta.