Cortan la CR-5021 para exigir su arreglo

Lunes, 26 febrero 2018

carreteras

Ciudad Real | El Dia

La calzada y trazado de esta vía de comunicación de 18 kilómetros entre ambos municipios, de la que es titular la Diputación Provincial de Ciudad Real, "presenta irregularidades de tal calibre que la seguridad del tráfico rodado está cada vez más en entredicho por lo que se reclama una actuación de urgencia que evite que algún día suceda una desgracia".

Así lo han explicado los presentes durante un acto en el que han cortado la vía y han dado lectura a un manifiesto en el que se insiste al presidente de la Institución provincial, José Manuel Caballero, de "la urgente necesidad que existe para iniciar ya el arreglo y no posponerlo, cuanto menos, hasta 2020 como se viene anunciando", han informado los convocantes en un comunicado.

"Hay razones más que suficientes para no callarnos", han leído en el escrito consensuado por ambos municipios, que consideran que el estado actual de la CR-5021 "no puede ser un obstáculo para el desarrollo de la comarca, transporte de ganado, de piensos, actividad cinegética, apicultores, empresas de servicio, empresas de turismo activo, trabajadores que a diario la utilizan, medios de extinción de incendios, fuerzas de seguridad, Guardia Civil, transporte escolar, desarrollo necesario del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, así como ciudadanos que nos visitan ocasionalmente y que dejarán de hacerlo por la falta de una infraestructura que no tiene precedentes en la provincia de Ciudad Real".

Un manifiesto al que han puesto voz los alcaldes y que han respaldado en el cruce de la vía con el cordel del Puerto Suelta no sólo vecinos a título individual, sino también representantes de organizaciones de ganaderos, la ADS de defensa sanitaria, ASETURVA que representa a empresarios del turismo, AGABE de la vaca berrenda, de jubilados, de jóvenes creadores, entre otras entidades como la propia Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP).

En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Toledano, ha manifestado que la reivindicación obedece a razones "de justicia y dignidad", lamentando que el presidente de la Diputación haya derivado en cuestiones partidistas cuando alude a la llamada 'ley Montoro' que, en el caso de la vía en cuestión y según se mantiene desde diferentes ámbitos, no quedar sujeta a ella porque "se trata de una inversión financieramente sostenible".

El argumento que defiende Caballero hace, según el regidor torteño, que cunda la "indignación", sobre todo "después de tantos engaños y las numerosas manifestaciones que se han sucedido por parte de los responsables políticos de la Diputación y que reiteradamente, después de hacer varios proyectos, no se ha llevado ninguno a efecto".

La CR-5021 es una carretera irrenunciable para la "vertebración de la zona", no solo para los dos municipios vecinos, "sino para muchas fincas del Valle de Alcudia, en una zona un poco marginal, que necesita de las infraestructuras básicas para su desarrollo económico, ya sea el ganadero o de otros sectores, como el turístico, el cinegético, o el gastronómico", han detallado.

LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Pero, por encima de ello han esgrimido razones de seguridad vial, pues hay "personas que viven en el Valle de Alcudia y se la tienen que jugar cuando viene un camión o un todoterreno y con su pequeño vehículo pretenden llegar a la finca donde está su puesto de trabajo y se pueden salir por la cuneta".

Palabras ha corroborado el alcalde cabezarrubeño, quien ha dicho no entender que el presidente de Diputación lleve tres años ya en el cargo y no les haya querido recibir hasta la fecha para abordar de manera específica este asunto. La única vez que se les ha dirigido "fue el pasado mes de diciembre, cuando en una carta nos recriminaba a los alcaldes el haber recurrido a los medios de comunicación para reivindicar algo sobre lo que él ha hecho oídos sordos en estos años".

La CR-5021 tiene medio siglo ya y nunca se ha efectuado en este tramo su arreglo integral, únicamente se ha bacheado algunas zonas de su trazado que, con el paso del tiempo, se ha ido deteriorando hasta ofrecer el actual estado que presenta, "con estrecheces que impiden el paso de un vehículo pesado y un automóvil, invasiones de especies arbustivas o carencia total de cunetas en no pocos lugares".