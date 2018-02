El Ayuntamiento pondrá en marcha más de 100 medidas en el II Plan de Igualdad

Martes, 27 febrero 2018

Igualdad

Toledo | ELDIAdigital

La concejal de Igualdad del Consistorio toledano, Inés Sandoval, que ha explicado este plan junto a la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón, y la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha detallado que este segundo plan recoge mejoras con respecto al primero, entre las que ha citado la elaboración de un diagnóstico previo de la posición de las mujeres en la ciudad y la existencia de distintas brechas de género entre hombres y mujeres o la creación de indicadores para conocer el grado de cumplimiento de las iniciativas recogidas en él.

Sandoval ha apuntado que este plan se ha articulado en cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos, llamado 'Cultura institucional de género', servirá para abordar las medidas desde un principio de transversalidad que abarcará a todas las áreas de actuación municipal. De su lado, el segundo eje, nombrado 'Acceso a los recursos', contempla objetivos y medidas dirigidas a disminuir las brechas de género.

Mientras, el tercer eje, titulado 'Nuevos valores para avanzar a una democracia igualitaria', recoge actuaciones para el empoderamiento de las mujeres y fomentar su participación en los espacios públicos para "romper con los estereotipos de género". Finalmente, el cuarto eje estratégico, llamado 'Una ciudad libre de violencias machistas sobre las mujeres', engloba medidas para combatir "todas las violencias, no sólo la de género".

La edil de Igualdad ha destacado que este II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo ha nacido "con la voluntad de convertirse en el instrumento para combatir las desigualdades y superar las discriminaciones que todavía se están dando" y ha contado con la colaboración de colectivos locales y vecinos a título individual, que han realizado aportaciones "en un amplio proceso de participación".

AVANZAR PARA UNA "IGUALDAD REAL"

Por su parte, Milagros Tolón ha defendido que el equipo de Gobierno de la capital regional ha cumplido "el cien por cien" de su programa electoral en materia de Igualdad pero ha manifestado que quiere "seguir avanzando" para llegar "a una igualdad real que, lamentablemente, todavía no existe".

Tolón ha planteado el reto de "lograr que la igualdad deje de ser una quimera y se convierta realmente en algo cotidiano", por lo que ha apostado por trabajar "para que las brechas laborales, sociales, económicas, familiares y representativas vayan reduciéndose".

La alcaldesa ha definido el plan como un documento "transversal, participativo y realista" y se ha mostrado convencida de que esta iniciativa contribuirá a que la ciudad camine "hacia una comunidad más justa, que sea menos discriminativa, más solidaria, más plural y más enriquecedora y positiva". Del mismo modo, ha pedido a todos los toledanos, tanto hombres como mujeres, su compromiso "decidido y siempre constante" para lograr la igualdad.

Finalmente, la primer edil ha pedido al Gobierno de España que dote de recursos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género "porque si no, no vale para nada". "No vale con apoyarlo, hay que financiarlo", ha apostillado.

ENFOQUE FEMINISTA

Finalmente, Araceli Martínez ha mostrado su "satisfacción" por la presentación de este plan y ha remarcado que tiene "claras diferencias con respecto al primero", fundamentalmente "un enfoque feminista más claro".

Martínez ha opinado que este no es un plan feminista "sino de ciudad" y ha recalcado también que el documento aborda el empoderamiento de las mujeres, considerando que es "fundamental" que haya mujeres al frente de las instituciones ya que, ha añadido, "hacen prioritarios los objetivos de la igualdad".

La directora ha hecho referencia igualmente a los actos que se celebrarán en toda la región con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo que, ha asegurado, será "uno de los 8 de Marzo más especial de los últimos tiempos".

En este sentido, ha expresado que el Gobierno regional comparte "todas y cada una de las reclamaciones y exigencias" del parón laboral al que están llamadas las mujeres durante ese día y ha señalado que es "un buen momento para tejer alianzas" para que estas celebraciones supongan "un punto de inflexión donde las mujeres pongan definitivamente pie en pared" contra la desigualdad entre hombres y mujeres.