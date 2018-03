El Ibex finaliza su peor mes desde el Brexit

Miércoles, 28 febrero 2018

Bolsa

EMPRESAS | ELDIAdigital

Los resultados corporativos han marcado la sesión en bolsa española, premiando el mercado los de Meliá (+7,82%), Merlin (+3,61%), Repsol (+3,48%) o Masmovil (+4,09%), y castigando los de Grifols (-4,93%) y Endesa (-1,87%).

Meliá ha liderado las ganancias en todo momento tras superar expectativas al elevar un 27% su beneficio, todo ello a pesar de Cataluña, la caída del dólar y la temporada de huracanes en el Caribe. Por su parte, Merlin Properties duplicó su beneficio hasta los 1.100 millones de euros gracias a la revalorización de sus activos inmobiliarios y a la revisión al alza de sus rentas por alquileres.

En el caso de Repsol la subida ha venido impulsada por sus buenas cifras de 2017 y por sus planes de cara al futuro. El año pasado alcanzó los 2.121 millones de beneficio (mejor registro en seis años) y siguió reduciendo deuda. Sobre lo que hará con el dinero ingresado por la venta de Gas Natural, su presidente ha dado algunas pistas, aunque será en el Plan Estratégico que presenta en junio cuando conoceremos mejor las intenciones de la empresa. Por lo que ha dicho, no parece que vaya a destinarlo a reducir deuda. Tampoco tiene prisa por comprar ninguna empresa en el corto plazo. En este sentido, ha desmentido el rumor que circulaba según el cual Repsol apostaría por las energías renovables. La subida del 12% del dividendo se debe más a la mejora de su actividad que al hecho de haber hecho caja con su participación en Gas Natural. También ha dejado caer que las acciones que reparta mediante su scrip dividend no procederán de una ampliación de capital liberada si no que las comprará en el mercado. Esto significa que no habrá dilución de los accionistas en el capital, lo cual es una gran noticia.

No ha habido grandes sorpresas en las referencias macro de hoy: se ha confirmado la revisión a la baja del PIB de EE.UU. (hasta el 2,5% en el 4T), la tasa de desempleo en Alemania (5,4%) y el IPC de la zona euro (1,2%).

No ha sido buen día para las materias primas, que se han deprimido al conocer un dato de PMI manufacturero en China peor de lo esperado. En el caso del crudo, a esta noticia se sumaba un informe publicado en EE.UU. que muestra un aumento de inventarios y de producción.

En el mercado de divisas el euro se ha mantenido en niveles de 1,22 frente al dólar. En renta fija tampoco ha habido cambios drásticos: rentabilidad del bono español a diez años en el 1,54% y prima en los 88 puntos básicos.

Felipe López-Gálvez, MFIA