Moltó reconoce que nombró consejero de CCM al marido de Cospedal porque se lo pidió el PP

Miércoles, 28 febrero 2018

Finanzas

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de Caja Castilla-La Mancha entre 1999 hasta la intervención de la entidad en 2009, Juan Pedro Hernández Moltó, ha ironizado en el Congreso con la sobreestimación que existe, a su juicio, acerca del papel que juegan los consejeros de entidades financieras: "¿De verdad no se sienten capacitados para estar en un consejo de administración? No me defrauden", ha dicho, dirigiéndose a los diputados presentes en la comisión que investiga la crisis.