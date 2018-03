Trabajadores de Amaranto piden a García Élez una reunión a tres bandas

Viernes, 2 marzo 2018

En el escrito, dirigido a la consejera de Fomento, los trabajadores --en huelga desde el 19 de febrero-- han descrito su situación laboral y han mostrado su voluntad de celebrar una reunión conjunta entre las tres partes afectadas por este contrato, "a fin de proponer y tratar de solucionar en la medida de lo posible esta relación contractual que nos afecta", según ha informado UGT en nota de prensa.

El delegado sindical de los trabajadores, Ignacio García, ha destacado que "la consejera, por sus declaraciones de la semana pasada en prensa, se muestra dispuesta a que nos juntáramos las tres partes, pero la empresa no está cumpliendo ni con los trabajadores ni con la Junta".

García ha recordado que "en dos semanas de huelga no tenemos ninguna notificación de la empresa, no podemos ir al paro porque no nos liquidan, pero tampoco tienen capacidad para seguir abordando los pagos. Ha llegado la nómina de febrero y no nos la han abonado tampoco, con lo que hemos acumulado ya tres nóminas impagadas".

Además, los trabajadores han calificado en el escrito de "grave" que la empresa no haya sustituido los puestos de trabajo de las personas que han decidido marcharse por la situación creada, "alegando la falta de liquidez suficiente para afrontar nuevos contratos laborales" y no afrontando tampoco y "la sustitución de un coordinador local del proyecto que tuvo que abandonar su puesto por dichos motivos".

Para el delegado sindical, los trabajadores están realizando "un sobreesfuerzo para conservar sus puestos de trabajo y seguir prestando de la mejor manera posible sus labores profesionales para que el servicio no se viera afectado".

Sobre la decisión de ponerse en huelga, el escrito recoge que no ha sido "ni precipitada ni gratuita, sino fruto de una situación que se ha vuelto absolutamente insostenible para todos y cada uno de los trabajadores de la plantilla de Amaranto Eurogroup SL".

Por todo ello, han rogado a la consejera "encarecidamente" que "tome cartas en el asunto" y acceda a su petición de convocar una reunión conjunta con todas las partes implicadas en este contrato, "para intentar llegar a una solución válida y viable para todas las partes, puesto que esta actitud incalificable de la empresa hace temer una larga situación de conflicto que seguirá deteriorando el servicio que Amaranto Eurogroup, S.L. se comprometió a prestar cuando ganó la concesión".