Un proyecto de la UCLM participa en el acelerador de partículas de Grenoble

Viernes, 2 marzo 2018

Investigación

UCLM | ELDIAdigital

El proyecto 'Structural investigation of novel PLA block copolymer derivatives for drug delivery applications', presentado por los investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universdad de Castilla-La Mancha, Iván Bravo y Carlos Alonso, y investigador del Instituto de Investigación de Energías Renovables, Jesús Canales, ha sido evaluado favorablemente por el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF) para su desarrollo durante una semana en el acelerador de partículas de Grenoble en Francia.