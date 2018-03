El pesimismo vuelve a apoderarse de las bolsas

Viernes, 2 marzo 2018

Bolsa

EMPRESAS | Felipe López-Galvez, analista de Self Bank.

El Ibex 35 cierra el viernes con una caída de -2,13%, en 9.531,10 puntos. Pero no ha sido una excepción, el resto de bolsas europeas no lo han hecho mucho mejor; el CAC francés ha cedido un -2,39%, la bolsa londinense un -1,47% y la alemana un -2,27%.

Ni un solo valor ha escapado hoy a las caídas en el Ibex, aunque los más castigados han sido Técnicas Reunidas (-4,30%), Siemens Gamesa (-4,12%) y ArcelorMittal (-3,61%).

Tampoco escaparon de las ventas esta madrugada las bolsas asiáticas, en concreto el Nikkei japonés sufría por la perspectiva de retirada de estímulos si la inflación va acercándose a su objetivo. Se ha conocido hoy que la tasa de paro ha caído hasta el 2,4%, nivel mínimo en 25 años.

El mercado ha mostrado su nerviosismo ante la posibilidad de que las medidas proteccionistas de EE.UU. acaben desencadenando en una guerra comercial a nivel global. Esto sería sin duda muy perjudicial y podría truncar la buena evolución que han venido mostrando los datos macroeconómicos en los últimos meses.

La tensión se palma en prácticamente todas las clases de activo, con variaciones significativas en el mercado de divisas y los inversores buscando refugio en el oro y en los bonos. Así, en el caso del español las compras empujan la rentabilidad del bono a 10 años por debajo de 1,50%. Mientras, el oro sube hasta 1.322,3 $/onza.

En el caso de Europa, a esta preocupación se une cierta incertidumbre ante las citas políticas de este fin de semana en Italia y Alemania. No debería haber sorpresas en las elecciones italianas, donde no parece que vaya a haber un triunfo de los partidos populistas, pero el pasado reciente nos demuestra que no hay que descartar nunca nada.

En el plano corporativo no encontramos demasiadas noticias en nuestro mercado. Ha habido algunos cambios de precio objetivo de compañías, como el recorte en el precio de Mediaset por parte de HSBC (de 11 a 10,5€) o la subida a Aena hasta 182 € por parte de Credit Suisse.

ArcelorMittal ha anunciado una alianza con Nippon Steel para llevar a cabo la compra de Essar Steel India, actualmente en estado de insolvencia.

El euro se revaloriza hasta 1,23, mientras el crudo se mantiene en el entorno de los 64$/barril Brent.