El PP critica que Tolón supiera que los árboles que cayeron estaban mal desde hace meses "y no hizo nada"

Viernes, 2 marzo 2018

Temporal

Toledo | ELDIAdigital

En rueda de prensa, Alonso ha explicado que los vecinos de la urbanización Buenavista II, donde se cayeron dos enormes árboles, habían pedido por escrito hace meses a la alcaldesa que por favor los talase o tratase pues estaban tumbados, las raíces habían levantado el pavimento y corrían riesgo de caerse como ha ocurrido sin que Tolón hubiera actuado en ellos.

Al igual que los vecinos de Buenavista 10, que también llevan pidiendo a la alcaldesa que actúe sobre un árbol hueco que corre peligro desde hace mucho tiempo, según ha indicado Alonso, que ha señalado que también los vecinos de la Bastida llevan meses denunciando el estado de muchos de los pinos del parque y finalmente ayer se cayó uno en mitad de la carretera pudiendo haber ocasionado una desgracia como las que podían haber tenido lugar en Buenavista o el Polígono.

La dirigente 'popular' ha recordado que el Grupo Municipal lleva pidiendo desde hace un año los informes técnicos que afirma la alcaldesa tener sobre la situación de todos los árboles de Toledo, "y ni nos los ha facilitado, ni los ha hecho públicos en la página web del Ayuntamiento como le han pedido también los vecinos", al igual que tampoco ha presentado el Plan de arbolado de la ciudad donde debe recogerse un criterio de actuaciones sobre la masa arbórea de Toledo, ha informado el PP en un comunicado.

APARCAMIENTO DE SANTA TERESA

De otro lado, la viceportavoz del PP ha pedido a la alcaldesa que se "ponga las pilas de una vez por todas y se deje de anunciar y se ponga trabajar", porque "hay obras que nos lleva tres años anunciando como la reforma del parking de Santa Teresa y es incapaz de ejecutar, hoy mismo ha vuelto a dar largas y a echar balones fuera".

Por otra parte, la edil ha denunciado que el no poder acceder a este lodazal hace que sea imposible transitar y aparcar en todo el barrio de Santa Teresa. "Tolón tiene que actuar ya, no lo puede dejar para seis meses antes de finalizar la legislatura, en plena campaña electoral tomando a los toledanos por tontos haciéndoles creer que ha hecho algo, los ciudadanos no son tontos y ya la conocen y su postureo no cuela", ha aseverado.