Broche de oro de las XVIII Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra

Sábado, 3 marzo 2018

entrega de premios

Toledo | ELDIAdigital.es

Villaseca de la Sagra ha demostrado con la organización de estas jornadas que hace honor al lema de esta localidad y de su alcalde, Jesús Hijosa: “En un pueblo si no hay toros no hay fiesta, y sin fiesta no hay pueblo”.



Con la presencia del presidente de la Plaza de Toros de Las Ventas, Jesús María Gómez en la última charla coloquio bajo el título: “La gestión de toma de decisiones en el Palco Presidencial” moderado por Juan Diego Madueño se puso broche de oro a las “XVIII JORNADAS TAURINAS” de Villaseca de la Sagra que se han venido celebrando desde el pasado lunes 26 de Febrero hasta el viernes día 2 de Marzo del presente.



“Sería bueno mandar a analizar aleatoriamente las astas de los toros” nos indicó Jesús María Gómez Presidente de la Plaza de Toros de Las Ventas.



Dentro de su charla coloquio del Presidente de la Plaza de Toros de Las Ventas, Jesús María Gómez conducida magistralmente por Juan Diego Madueño que supo sacarle numerosos titulares que despertaron la atención del aficionado como:



“Daría un rabo en Las Ventas si se diesen las circunstancias oportunas, no podemos cerrarnos a nada”.



“Me siento orgulloso de la vuelta al toro Liebre de Rehuelga, posteriormente muchos clubes de abonados y aficionados también premiaron al toro”.



“No me convence el proyecto de Tauromaquias Integradas porque todo es un poco confuso y utiliza algún argumento antitaurino”.



Así mismo se señaló durante toda la charla la soledad que está presente en la labor de los Presidentes de las plazas de toros a la hora de llevar a cabo la toma de decisiones, concernientes al festejo.





Una vez finalizada la charla coloquio se entregaron los diferentes premios del Alfarero de Oro y Plata:



PREMIOS “XVIII CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO 2017”



- Triunfador XVIII Certamen Alfarero de Oro: JESUS ENRIQUE COLOMBO

- Mejor Faena: CARLOS OCHOA

- Mejor Ganadería: Ganadería de BALTASAR IBAN

- Mejor Novillo: “Culto” nº 26 de la Ganadería de CEBADA GAGO

- Mejor Peón de brega y Mejor par de banderillas: RAUL CERVANTES



PREMIOS “IV ALFARERO DE PLATA” 2017



- Triunfador: JORGE MOLINA

- Mejor Ganadería: Ganadería “Mª SAGRARIO HUERTAS”



MENCIONES ESPECIALES:



- Asociación Cultural Taurina “TORO ENMAROMADO DE YUNCOS”

- CMM CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

- Julián López –Fotógrafo taurino-