IU CLM continúa con sus reuniones con diferentes agentes sociales

Sábado, 3 marzo 2018

Área de Política Social

REGIÓN | ELDIAdigital.es

Desde 2010 ha habido una reducción del presupuesto para Acción Social, lo cual, esta falta de financiación suficiente y necesaria, hace complicado poder ofrecer una atención y servicios adecuados y dignos si no fuese por la voluntad de los y las profesionales de intervención directa. Del Viso, ha manifestado además, que hay una quiebra de confianza debido a la incertidumbre sobre la cuantía de la financiación y cuándo va a llegarles. Aseguran en EAPN, que incluso personas a título individual, han tenido que abalar proyectos con vienes particulares en entidades bancarias para conseguir sacar adelante un Proyecto hasta que llegase la subvención; si es que llegaba.



Según los datos aportados por EAPN ha habido un cambio en el perfil de la pobreza de la región, siendo en 2007 las personas mayores de 65 años las más empobrecidas para convertirse actualmente en población con ingresos estables. Afirma del Viso, que más del 50% de la población castellano manchega tiene ingresos menores a 650 € mensuales.



Por su parte, Susana Moreno Otero psicóloga de PRETOX, ha puesto de manifiesto, que los recursos de atención a drogodependientes son insuficientes y no pueden asumir las necesidades reales de un colectivo que parece no interesar a nadie.

La financiación de la JCCM ha desaparecido, obteniendo sólo 20.000 € provenientes del Plan Nacional de Droga.

Ante esta situación, la presidenta de la asociación, Rosa María Sánchez Salazar, ha explicado que recaudan fondos como pueden para conseguir sus objetivos, ya sea con la venta de objetos, a través de carreras o eventos solidarios, con ayudas de la Diputación Provincial, convenios con el Ayuntamiento de Toledo, entre otros.

En 2017 atendieron a 170 usuarios y usuarias entre familiares y drogodependientes.

También señalan desde PRETOX, que están aumentando peligrosamente las adicciones a “no sustancias” y la falta de formación y recursos para afrontarlo. Haciendo referencia no solo a ludopatías, si no también adicción a nuevas tecnologías, móviles, videojuegos, etc. Destacando el deterioro en las redes sociales de la persona que se encuentra con esta adicción.

Desde el área de Políticas Sociales de IU CLM, hacen una mención al escaso personal trabajando en la UCA (Unidad de Conductas Adictivas de Toledo), lo que da lugar a situaciones de demasiada espera para las personas usuarias de este recurso, un ineficaz tratamiento o incluso que tengan que hacerse cargo de estas personas organizaciones como PRETOX, haciendo una gran labor a pesar de contar cada año con menos presupuesto.

“Esto podría solucionarse si se contratase a más profesionales para trabajar desde los servicios públicos, ya que es algo que pagamos entre toda la ciudadanía”, ha asegurado Gómez, de Izquierda Unida.

Olvido Contento, ha señalado que es imperdonable que no existan recursos para la atención a familiares de drogodependientes, parte importantísima y necesaria en el proceso de deshabituación del consumo y que tampoco haya programas de educación de calle como en otras provincias.

Ambos representantes de las entidades han lanzado esta reflexión: “¿Qué pasaría si todas las personas a las que atendemos fuesen en avalancha a las administraciones?”¿Qué sucedería si un día cerrásemos y no diéramos atención?”.

“Se trata de los grandes olvidados. Son las personas invisibles”. “Estos colectivos no importan ya que no se traducen en votos, por lo tanto desde el gobierno no son prioridad ni los y las profesionales del sector, ni mucho menos las familias o personas afectadas”. Asegurando que en Izquierda Unida tienen como prioridad las personas, más que los votos. Concluía Gómez asegurando que en IU CLM se comprometen a seguir trabajando y no dar la espalda a ningún colectivo de la región.



Ambas representantes de IU, tanto Gómez como Contento, asumen la tarea de dar voz a quienes no la tienen.