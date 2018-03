Los colectivos feministas animan a la participación en la huelga en las calles de Ciudad Real

Domingo, 4 marzo 2018

8M

Ciudad Real | El Dia

Carmen Soánez, de la Asamblea Feminismos que engloba a varios colectivos de la provincia, ha explicado a Europa Press que esta convocatoria se ha hecho porque los problemas que tienen las mujeres no se han solucionado, "ni tienen viso de solucionarse". La huelga es "una muestra de poder que se resume muy bien en el lema que llevamos 'Si la mujeres paramos, se para el mundo'. Es una forma buena y práctica para hacer ver esta circunstancia, porque estamos en todos los sectores y espacios de la vida y somos las que más carga de trabajo llevamos a todos los niveles".

Por su parte, Carol Herrera, del Colectivo Espinas, ha apuntado la importancia de la difusión de los medios de comunicación y la labor de las redes sociales para que las mujeres, especialmente las jóvenes se organicen y empiecen a reivindicar sus derechos, y que esto ha dado lugar a un movimiento que ha provocado que haya sido posible convocar movilizaciones en todo el mundo.

Ambas representantes de colectivos feministas coinciden en afirmar el ambiente positivo que están percibiendo en la provincia ante esta convocatoria. Soánez ha explicado que la gente ha entendido que hay que hacer la huelga, "las mujeres están muy concienciadas y creo que cada vez más", sobre todo las jóvenes.

No obstante, la integrante de la Asamblea Feminismos cree que la repercusión de la huelga laboral será menor que la de consumo y la de cuidados. En lo que sí se han mostrado ambas más seguras es en la "buena respuesta" que tendrá la manifestación que está convocada para ese día a partir de las 19.30 horas y que partirá de la Plaza de la Constitución y finalizará en la Cervantes.

También han coincidido en que este día es "necesario e importante", porque legalmente las mujeres tienen reconocidos o todos o la mayoría de los derechos en la mayoría de países democráticos. Pero en la práctica eso no se está cumpliendo en la inmensa mayoría.

Las diferencias en el acceso al trabajo, la famosa "brecha salarial", la violencia de género y el desigual reparto de derechos y obligaciones son algunos de los problemas apuntados desde los colectivos feministas que dan sentido a esta celebración, con la que "se está haciendo ver muchos problemas que existen pero de los que no se hablan, y sabemos que de lo que no se habla y no sale en la foto no existe".