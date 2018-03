Gregorio critica que PSOE "haga política con la seguridad"

Domingo, 4 marzo 2018

política

REGIÓN | El Dia



Gregorio ha contestado así al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha exigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que este lunes visita la región, "que se comprometa, con plazos y plazas, a reponer los alrededor de mil policías y guardias civiles que ha recortado en nuestra comunidad el ejecutivo de Rajoy durante los años de su mandato".

El delegado del Gobierno en la región ha asegurado que no se va a callar "ante Page y la gente de su alrededor" que "intenta crear alarma social" y ha confiado en que el socialista "reconozca el trabajo que ha hecho el Partido Popular" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Dicho esto, ha destacado que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy "el primero que ha puesto en marcha la equiparación salarial" de estos cuerpos, mientras el PSOE junto a Ciudadanos "quieren cargarse la Ley de Seguridad Ciudadana, que protege a la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Además, ha destacado que fueron los socialistas "los primeros que hicieron el primer gran recorte" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también que mientras en 2010 y 2011 no llegaron a 500 las plazas que se sacaron, en 2017 se ofertaron 5.132 plazas, por lo que ha confiado en que el socialista "recapacite".

"Entiendo que no tiene memoria histórica ni sabe de lo que va esta región, ni la entiende ni la comprende, ha pasado muchos años fuera de Castilla-La Mancha, en Europa, y aquí no ha hecho absolutamente nada y no entiende que hay que defender la tierra con hechos, no con insultos", ha subrayado en referencia a Gutiérrez.