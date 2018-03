Los equipos del CB Criptana salvaron la jornada con buena nota

Miércoles, 7 marzo 2018

En un fin de semana donde todos nuestros equipos disputaron una jornada más, con buenos resultados en líneas generales, pero sobre todo con la sensación de mejora continúa. Por otra parte el equipo sénior femenino no podía conseguir la victoria en un intenso partido contra el CB Talavera.

BABYBASKET

Buen partido el jugado este viernes por nuestros peques Tras un estupendo primer cuarto, acertadísimos en ataque, disputamos el resto del encuentro como solemos hacerlo últimamente; con alegría, con garra y ganas, buscando al compañero y dando todo. Finalmente logramos una buena victoria.

BENJAMINES VERDE

El viernes nos desplazábamos una jornada más al Vicente Paniagua para intentar conseguir una nueva victoria esta vez contra el Jardín de Arena. Nuestros chicos desde el inicio del partido fueron superiores al equipo rival no permitiendo con su juego en meterse en el partido a los alcazareños.

BENJAMIN VERDE

Intenso partido el que vivimos el pasado sábado, en el que la superioridad física de nuestros rivales hizo que el resultado se decantase por el equipo de Santísima Trinidad. Desde el minuto uno su juego se basó en colocar en sus jugadores altos debajo del aro para evitar nuestras penetraciones, pero a base de casta y coraje conseguíamos robar balones y anotar al contraataque, aunque no fue suficiente para llevarnos el partido. Podemos estar contentos con la imagen que dimos, con un resultado final de un cuarto empatado, otro ganado, y dos perdidos por uno y tres puntos.

ALEVIN MASCULINO 2006

Victoria del EB Criptana en la categoría alevín (2006) contra el Manzanares B, donde a pesar de las bajas los nuestros realizaron un buen partido, donde hubo minutos para todos los chicos y además sirvió para coger confianza para próximos partidos.

ALEVIN MASCULINO 2007

Partidazo de nuestro equipo de primer año ante Manzanares A, que finalmente no tuvo la recompensa de la victoria, y perdiendo en la prórroga por 2 puntos (35-37), tras ir ganando prácticamente todo el partido; afrontábamos el partido con mucha ilusión de competir ante un equipo que en la primera vuelta en su casa nos había ganado con facilidad. Y ya desde el principio, se vio que el juego veloz y descarado de nuestro equipo iba a poner en muchas dificultades a Manzanares; durante los 5 primeros periodos fuimos por delante en el marcador, con 2-4 puntos de diferencia, pero, pese a que nuestra defensa era muy buena, no permitiendo jugar con facilidad al equipo visitante, nos costaba mucho trabajo encontrar buenos tiros, ante la altura del equipo visitante; nuestro juego, más técnico y elaborado que el de Manzanares, y nuestra generosa e intensa defensa hacía que fuésemos por delante en el marcador, hasta que en el sexto periodo la defensa de Manzanares nos creó muchas dificultades para encontrar buenas opciones de tiro, remontando en el marcador y llegando al final del periodo reglamentario con empate; en la prórroga, el equipo visitante tuvo más acierto lo que les hizo llevarse la victoria.

ALEVIN FEMENINO

Partido cómodo para las nuestras. El partido comenzaba con el ataque algo atascado para las nuestras, pero las nuestras encadenaban varios contraataques que hacían respetarnos en el marcador. Reparto de minutos para todas las jugadoras durante el partido y victoria. Comienzan unas semanas de duro trabajo para los dos partidos siguientes y llegar fuertes al cruce.

INFANTIL FEMENINO

En el partido jugado el sábado las chicas infantiles conseguían la victoria contra La Solana. A pesar de las bajas que tuvimos por la ausencia de algunas jugadoras, el equipo se esforzó y trabajó, aunque hubo muchos tiros y entradas fallados. En cuanto a la defensa, las chicas estuvieron muy atentas en la presión, ya que robaron muchos balones debajo de canasta. Las chicas esperan con muchas ganas y entusiasmo las próximas dos rivales que les quedan.

INFANTIL MASCULINO PROVINCIAL

Partido ante Grupo 76 Alkasar Luis, que se saldó con derrota por 21-41. Partido con dos partes diferenciadas en los intereses de nuestro equipo. Afrontábamos el partido con la intención de competir ante un equipo al que ya nos habíamos enfrentado en 2 ocasiones anteriormente. A lo largo de todo el partido ofrecimos una mejoría en nuestra defensa, concediendo pocos tiros cómodos al equipo visitante, lo que hizo llegar al descanso sólo 5 puntos abajo. En cambio, tras el descanso, Alcázar subió líneas defensivas y nuevamente tuvimos muchos problemas para encontrar buenos tiros, lo que permitió a Alcázar abrir brecha en el marcador; no obstante, nuestra defensa siguió intensa y con una gran actitud de todos nuestros jugadores seguíamos poniendo en dificultades a Alcázar cerca del aro o en transiciones; sin embargo, el equipo visitante comenzó a tener acierto en el tiro exterior, lo que les hizo llevarse una victoria cómoda; nos quedamos con la actitud defensiva en los 48 minutos de juego, y seguiremos trabajando para mejorar en ataque. Nos quedamos con el compromiso y la actitud de los jugadores, que lo dieron todo en la mañana del sábado

INFANTIL REGIONAL

Gran esfuerzo el que realizó el infantil regional este pasado sábado en nuestro pabellón. Nos visitaba uno de los llamados a optar por el campeonato, EBA, equipazo y con una planta tremenda. Nosotros llegábamos con dos bajas importantes en el equipo, pero no hubo excusa. Al descanso, el partido seguía abierto, gracias a que el equipo se mostró muy serio en defensa, en el rebote defensivo y de cara al aro. Sacábamos muchas opciones positivas en transición, como más cómodos nos sentimos. Y todo este derroche, nos pasó factura en los últimos 13 minutos del partido, dónde el rival abrió brecha en el marcador gracias a su fondo de armario y poderío físico. Ni un pero para los 10 jugadores participantes en el partido. El equipo cada semana compite más y mejor.

CADETE REGIONAL

Derrota por un punto del cadete regional en su desplazamiento a La Roda en un partido muy igualado en la primera parte que el conjunto local supo llevar a su terreno, marcando el ritmo de juego muy defensivo, marchándose estos de doce puntos en el tercer periodo, a pesar de las dificultades los nuestros no bajaron los brazos remontando hasta el resultado final.

JUNIOR AUTONÓMICO

No fácil conseguir la victoria el pasado domingo ante un muy mejorado Guadalajara Basket con respecto a la primera vuelta. A pesar de que el dominio en el marcador siempre fue del equipo criptanense los locales no bajaron nunca los brazos poniendo en dificultades durante algunos minutos a los visitantes, que aunque no vieron en peligro nunca por el resultado del partido el equipo tuvo que esforzarse al máximo para sacar adelante el partido. . Con esta victoria el equipo consigue la clasificación matemática para la final a ocho a falta de dos jornadas para la finalización de la fase regular.

SENIOR FEMENINO

Gran partido el disputado en la tarde de ayer por nuestras chicas en el pabellón de Campo de Criptana, dónde la superioridad demostrada por la jugadora número 25 del equipo visitante fue un lastre difícil de superar por nuestras chicas. No obstante nuestras séniore realizaron un partido muy competitivo dónde la igualdad fue la tónica durante todo el encuentro. Al final resultado negativo de 12 puntos, que nos da la clasificación como cuartas para jugar los cruces definitivos qué dan acceso a los playoff finales de la temporada. Simplemente seguir animando a nuestras chicas para que no decaigan en su intento de realizar la mejor temporada posible y agradecerles su fuerza y compromiso en todos los partidos que han disputado durante la fase de la Liga de la temporada. Ahora a seguir trabajando para realizar el mejor final de temporada posible y poder estar la semana del 7 y 8 de abril en los playoffs finales. Agradecer también el apoyo del público asistente que se acercó al llamamiento para ver y animar a nuestras chicas, gracias a todos y a seguir soñando.