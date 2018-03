La semana empieza en verde para el Ibex 35

Lunes, 5 marzo 2018

Hoy han sido Cellnex (+4,11%), Red Eléctrica (+1,96%) e Iberdrola (+1,96%) las que más han tirado del selectivo. Los valores que más han caído han sido Mediaset (-1,39%) y Meliá (-1%).

En el caso de Mediaset, le ha pasado factura el resultado de las elecciones italianas, una de las citas políticas de la jornada.

La jornada no nos ha dejado demasiadas noticias corporativas. Credit Suisse ha rebajado el precio objetivo de Inditex hasta 22,5 € y, a última hora, Abengoa anunciaba avances en la venta del 25% de Atlantica Yield a Algonquin Power & Utilities.

IAG, por su parte, ha comunicado un incremento del 5,8% de la demanda del grupo para el mes de febrero, medida en pasajeros-kilómetro transportados.

El resultado de las elecciones italianas no es el que hubiesen preferido los inversores, ya que el Movimiento 5 Estrellas ha resultado el más votado, lo cual vuelve a disparar las alarmas por el auge de los partidos populistas. Aunque la coalición de centro-derecha sigue siendo la primera opción, no se ha conseguido la cuota necesario para la formación de gobierno y los resultados son de hecho un mal resultado para Renzi. Lo que queda a continuación es ver cómo se desenvuelven los pactos y si se consigue llegar a un gobierno de gran coalición. A pesar de que el resultado no es para celebrar, el mercado apenas ha mostrado su nerviosismo, en parte porque estaba descontado tras los últimos sondeos.

Mejores noticias llegaban desde Alemania, donde sí que se ha logrado concretar el acuerdo para una coalición de gobierno, por lo que tachamos una de las incertidumbres que teníamos en la lista.

Ante este panorama, el euro se mantiene en 1,23$, mientras laprima de riesgo en Italia ha seguido un camino de ida y vuelta, llegando a tocar los 150 puntos para después relajarse. La española, por su parte, se sitúa cerca de los 85 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a 10 años muy cerca de 1,50%.

Wall Street empieza la semana con fuerzas, con subidas que rondan el +0,70% para el Dow Jones y el Nasdaq a media sesión.