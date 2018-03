Publicaciones oficiales y el DVD 'Bajo el Capuz', nuevo material editado por la JdC

Lunes, 5 marzo 2018

actividad nazarena

Cuenca | ELDIAdigital.es

A la presentación han asistido también los autores de las colaboraciones literaria y fotográfica del Programa Oficial, Juan Ignacio Cantero y David Serrano Gismero; así como el equipo de Zoom 3000 encargado de editar el DVD que acompaña a las publicaciones, Aurelio y David Lorente, y el guionista y narrador, Ángel Álvaro.



Las publicaciones se venden en el ya tradicional pack editado por la Junta de Cofradías en los puntos habituales de venta, así como en el Museo de Semana Santa. La distribución se está efectuando por parte de la plantilla del Museo de Semana Santa. Antonio Abarca, vicepresidente de la institución, ha explicado que “este año se han dado de baja la Librería Fuente del Oro, Lobetanos y el kiosco que había frente a la iglesia de San Esteban, aunque, a cambio, se han dado de alta la Librería El Principito y un establecimiento de alimentación, prensa y revistas en Calderón de la Barca”. En cuanto a las tiradas de las publicaciones, la JdC ha editado un año más 1.250 ejemplares de la revista Cuenca Nazarena, 1.400 del Programa oficial y 1.500 del DVD Bajo el Capuz, que complementa el pack en este 2018.



Tanto el presidente de la JdC como el vicepresidente han querido dar las gracias a todas las personas que han colaborado con las publicaciones y, muy especialmente, a los autores de las colaboraciones literaria y fotográfica del Programa Oficial, y del DVD.



Un repaso a la actualidad nazarena de todo el año



La revista Cuenca Nazarena llega en 2018 cargada de artículos que contribuyen, un año más, a dar una visión panorámica de la actividad nazarena que ocupa la vida de la ciudad durante los 365 días del año. Además, en 2018 la revista ha crecido en paginación, para dar cabida a todos los temas que resultan de interés a la comunidad nazarena conquense. Así, el vicepresidente de la JdC ha querido destacar por encima de todos dos apartados de la revista: por un lado, una serie de entrevistas en profundidad con los presidentes ejecutivos de las diez procesiones que componen la Semana Santa de Cuenca y, por el otro, un reportaje con vivencias de primera mano de los niños que participaron en 2017 en la Procesión Infantil que la JdC organiza como clausura de la Escuela Nazarena. “Las entrevistas a los presidentes ejecutivos dan una visión de su opinión sobre la Semana Santa, la Junta de Cofradías y otros desfiles que ellos presiden, mientras que el reportaje de la Procesión Infantil ahonda en ese protagonismo que empiezan a tomar los niños” ha resaltado Abarca.



Abarca también ha querido destacar el nutrido apartado de artículos de opinión e investigación con que cuenta la revista este año. Se trata, por ejemplo, de referencias a los aniversarios que algunas hermandades celebran este año, como el 75º Aniversario de la llegada de la talla del Yacente; un reportaje especial sobre las tallas de la V. H. de Ntra. Sra. de los Dolores y las Santas Marías; el proceso de digitalización de la imagen de Judas de la Santa Cena para que fuese expuesto virtualmente en la exposición Broken Ego de Estados Unidos; o el artículo de investigación de Enrique Valero, que es ya un referente en las publicaciones de Cuenca Nazarena y que en 2018 se adentra en la Semana Santa de 1925. Cuenca Nazarena glosa también el resultado de las retransmisiones de la Semana Santa de 2018 con imagen en directo, puestas en marcha por la Junta de Cofradías en colaboración con Ayuntamiento, Diputación, Netvoluciona y Mármoles Granero, así como la presentación de las Publicaciones en el Museo Thyssen-Bornemisza. Especialmente emotiva es la colaboración póstuma de la poetisa conquense Leonor Culebras, mientras que la parte más visual, Visiones de Semana Santa, cuenta este año con la participación de los fotógrafos Ángel Álvarez, David García, Diego Castillejo, José Alberto Valenciano y Joaquín Ruiz Arteaga, así como de la fotógrafa María Domínguez. Un compendio, en fin, del vivir y sentir nazareno de la ciudad en los últimos meses.



En cuanto al Programa Oficial, además de la información sobre los recorridos y detalles de las diferentes procesiones, así como las normas de orden procesional a observar en cada momento, el plato fuerte viene, como cada año, en forma de colaboración literaria y fotográfica. En esta ocasión, han sido el periodista y escritor conquense Juan Ignacio Cantero, colaborador habitual de la JdC y de la Semana Santa de Cuenca en general, y el fotógrafo conquense David Serrano Gismero, premiado en varias ediciones del Concurso de Fotografía convocado por la institución nazarena, los encargados de poner texto e imagen a la parte más artística del Programa. Tanto Juan Ignacio como David se mostraban muy ilusionados y agradecidos por haber sido propuestos para la colaboración, y ambos destacaban que ha sido una oportunidad para dar a conocer no solo su trabajo, sino también su amor por la Semana de Pasión de la ciudad.



“La ilusión de un fotógrafo es mostrar su fotografía al mundo y, para mí, es un orgullo formar parte del Programa Oficial de la Semana Santa de Cuenca, declarada además de Interés Turístico Internacional” explicaba David Serrano. Por su parte, Juan Ignacio Cantero afirmaba que “la ilusión de mi vida siempre ha sido escribir en alguna publicación de la Semana Santa de Cuenca, porque la amo, porque es parte de mi vida. La ilusión era tan grande que, por mucho que faltara el tiempo, tenía que decir que sí”; el escritor y periodista conquense añadía que cada poema de Efigies de Semana Santa, que así se titula su trabajo literario para el Programa Oficial, es “lo que me llama la atención de cada hermandad y lo que yo siento por cada una de ellas. He intentado sacar el máximo provecho de las particularidades de cada una de ella y que tu forma de escribir vaya en sintonía con cada paso a la hora de retratarlo. Al final, lo que queda reflejado es el sentimiento que yo tengo por cada una y lo que me transmite a la hora de verla en una procesión o en la iglesia”.



Bajo el Capuz, un DVD de homenaje a Marco Pérez

“Este año, por fin, volvemos a editar material audiovisual para el pack de publicaciones de la Semana Santa” comenzaba Antonio Abarca para referirse a Bajo el Capuz, el DVD producido por Zoom 3000 sobre guión y narración de Ángel Álvaro que acompaña a las Publicaciones Oficiales de la JdC en 2018. Dirigido por Aurelio Lorente y con David Lorente en la parte técnica y de montaje, este trabajo obedece, en palabras de su guionista y narrador, “a un trabajo previo en el que tuve el honor de colaborar con Aurelio, a partir unas fotografías que él tenía de fondos del Museo de Cuenca, con motivo de la celebración de un homenaje a Marco Pérez que realizaba la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador”.



El DVD Bajo el Capuz es una reedición de aquella colaboración, de manera que “en este nuevo trabajo, hemos utilizado ese texto junto a las nuevas técnicas de montaje y el talento de David Lorente”. Así, el DVD que acompaña a las Publicaciones Oficiales de la JdC es “una vocación muy entrañable, personal, hacia Cuenca y la Semana Santa”. Para Álvaro, el DVD es “profundo amor, de los tres, hacia Cuenca y hacia la Semana Santa. Éste no es un trabajo que busque competir, porque reconocemos, en todo lo que hay editado anteriormente, una espléndida calidad en todos sus aspectos. Éste es un trabajo con el que tratamos humildemente de colaborar, como nazarenos conquenses, con algo tan entrañable como es nuestra Semana Santa. Y aprovechamos el trabajo para volver a reiniciar aquel homenaje que en su día se hizo al escultor Marco Pérez, prácticamente el gran escultor de la Semana Santa Conquense”.



Bajo el Capuz se compone por tanto de imágenes centradas en la obra de Marco Pérez, sin que esto sirva como menosprecio del resto de tallas, imagineros o hermandades, ha querido aclarar Ángel Álvaro. “La mayor parte de los comentarios y de las imágenes que se recogen en el trabajo son grupos escultóricos de Marco Pérez, pero no hay aquí la más mínima falta de interés hacia el resto. Esto es así porque hemos decidido centrarnos en Marco Pérez, también por razones de espacio” destacaba Álvaro. El DVD rinde también homenaje “a quienes, con su trabajo permanente hacen posible que, año a año, se exponga en las calles de Cuenca la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en nuestra Semana Santa”.



En cuanto a los medios técnicos utilizados, David Lorente ha destacado que “hemos hecho un trabajo intentando cuidar al máximo la composición fotográfica y cinematográfica. La música también tiene una importancia fundamental y, en este sentido, queremos mostrar nuestro agradecimiento a Isabel Solana, autora de la selección musical que acompaña a las imágenes del DVD”.