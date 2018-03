Page urge a un pacto educativo nacional y andar una senda de "educación en valores"

Miércoles, 7 marzo 2018

Miguelturra

REGIÓN | ELDIAdigital

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado un "importante acuerdo nacional por la Educación" para que deje de ser un problema el contenido de lo que se enseña, defendiendo que en España se deberían "encontrar espacios de consenso" que dejen "a salvo" la opinión que cada uno tiene al respecto del sistema. Además, ha sugerido andar una senda de "educación en valores" y que esta no se convierta en arma arrojadiza "como están pretendiendo algunos planteamientos independentistas".

En su opinión, hay que ser conscientes de que se trata "de un elemento sobre el que no se puede optar ya que en España la Educación no sólo es un derecho, sino también un deber", algo que no ocurre con el resto de servicios públicos.

Unas afirmaciones que ha realizado en el acto de colocación de la primera piedra del Colegio número 5 de Miguelturra, un centro educativo que utilizará el edificio de la sede de la CEOE-Cepyme tras cinco años cerrado, y que después su rehabilitación y adecuación al nuevo uso está previsto que comience a utilizarse el próximo mes de septiembre, con el nuevo curso.

La Educación es vista por García-Page como la herramienta "más importante" para la recuperación económica, ya que ha achacado como causa de la crisis actual a una "crisis de valores" que se deben aprender en la escuela.

Además, ha defendido la inversión en Educación e investigación como clave para recuperar la competitividad del país en el panorama internacional.

C-LM TRABAJA PARA ELLO

El Gobierno castellano-manchego, en palabras de su presidente, también está trabajando para lograr este objetivo, y para ello están apostando por las dos cosas que dependen directamente de la Comunidad Autónoma, como son aumento de la plantilla de docentes y en tener las mejores instalaciones posibles, tal y como ha argumentado.

Respecto al proyecto del Colegio número 5 de Miguelturra, el presidente regional ha destacado que ha salido adelante gracias a que las diferentes administraciones se han coordinado, tarea que "ha sido muy difícil", y finalmente se va ha lograr hacer "un centro por la mitad de coste que uno nuevo", por un montante de 1,4 millones de euros.

109 OBRAS PREVISTAS



Por su parte el Consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha explicado que ésta es una de las obras de las 109 que la Junta tiene dentro del Plan de Infraestructura Educativa.

Actualmente hay 28 ya finalizados, 28 en ejecución y 33 se pondrán en marcha en los próximos meses con la finalidad de dar respuesta a ese compromiso de creación de nuevos centros, reforma de otros y la eliminación progresiva de los barracones provisionales.

Además, ha anunciado que en fechas próximas se nombrará al equipo directivo del nuevo centro para que a la vez que se adecuan las instalaciones "se construya la línea educativa del centro".

Por su parte el presidente de la Diputación José Manuel Caballero, ha afirmado que se trata de un día importante, "no sólo por el nuevo centro educativo sino por reutilizar un edificio y ponerlo de nuevo al servicio de la población".

De otro lado, la alcaldesa de la localidad, Victoria Sobrino, ha expresado su satisfacción porque finalmente un proyecto pedido por los vecinos se hace realidad gracias al trabajo cooperativo y en equipo lográndose "adaptar un edificio, que es propiedad municipal, que se estaba deteriorando día a día".

Tras las intervenciones se ha procedido a llenar una cápsula del tiempo con un dibujo de cada uno de los centros educativos de la localidad, dos periódicos del día, una Constitución y un acta firmada por las autoridades asistentes al acto.