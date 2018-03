"Queremos que el 8-M se convierta en un éxito sin precedentes en la defensa de la igualdad" (PSOE CLM)

Miércoles, 7 marzo 2018

Este 8 de marzo algo va a cambiar, porque las mujeres de este país van a levantar la voz de manera mayoritaria para decir basta a la discriminación laboral, al acoso en el entorno de trabajo y a la brecha salarial, entre otras. Porque la desigualdad laboral es la responsable de las míseras pensiones que cobran muchas mujeres en nuestro país. Porque la responsabilidad de los cuidados no puede seguir recayendo exclusivamente sobre las mujeres, con las consecuencias que ello conlleva sobre sus carreras profesionales.

Por motivos como estos, las mujeres y hombres del partido Socialista de Castilla la Mancha apoyan y participarán en las movilizaciones que en toda la región se producirán a lo largo de la jornada de paros convocada por los sindicatos mayoritarios con motivo del día de la mujer.

Desde el PSOE tenemos claro que en este tema no deberían existir fisuras políticas y le pedimos al PP que no sigan quedándose al margen, que dejen de cometer el error de pensar y decir que “ésta no es su lucha”, tal y como hemos podido escuchar hace unas semanas.

Esperamos que esta jornada sea más que un paro por la igualdad, para convertirse en una toma de conciencia global de que este es un momento de inflexión en la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad. Es importante que tengamos claro que “lo que no se ve, no existe” y debemos lograr que se nos vea y que quede claro que si tenemos los mismos derechos exigimos que esos derechos sean efectivos.

Desde el Partido Socialista de Castilla la Mancha hacía mucho tiempo que esperábamos un 8 de marzo como éste, donde no fuera un tímido día de la mujer en singular, sino un gran día de las mujeres en plural”.

En este sentido, pedimos la participación de mujeres y hombres porque estamos convencidos de que parar este día, es dejar claro que la calidad de nuestra democracia pasa necesariamente por eliminar las diferencias de género.

No pararemos nunca, pero si pararemos este 8 de marzo”

Montserrat Muro, Secretaria de Igualdad de la Ejecutiva regional del PSOE de Castilla-La Mancha