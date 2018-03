CLM primará a las mujeres con entre el 20 y el 66% más de ayudas dentro del Plan de Autoempleo

Miércoles, 7 marzo 2018

Acto institucional Día de la Mujer

REGIÓN

El Gobierno regional primará a las mujeres que se acojan al Plan de Autoempleo que pondrá en marcha el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page, al que destinará un total de 7,5 millones de euros este año, con entre un 20 y un 66 por ciento más de ayudas.

Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer, celebrado en Tomelloso (Ciudad Real), y que este año se ha adelantado al 7 de mayo con el lema ‘Las mujeres mueven el mundo’.

“Hemos querido celebrarlo en la víspera, no por casualidad, sino porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no es neutral ante la convocatoria de huelga de mañana, y no queríamos que nadie tenga excusa para no ir”, ha dicho.

Durante su intervención, Martínez Guijarro se ha mostrado convencido de que el 8 de marzo de 2018 supondrá “un antes y un después” en la lucha por la igualdad, y ha destacado cómo Castilla-La Mancha siempre ha sido pionera en esta materia. “Queremos seguir siendo avanzadilla en la lucha contra la igualdad y ya cuando formamos Gobierno tuvimos claro que el organismo de igualdad tenía que estar presente en los Consejos de Gobierno, para impregnar de igualdad todas nuestras políticas”, recordaba.

De hecho, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este mes el anteproyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que será “pionera” en nuestro país. Así, contemplará ayudas para los menores hijos de mujeres asesinadas por la violencia machista, además de becas para la formación universitaria.

Del mismo modo, el vicepresidente primero ha destacado que en Castilla-La Mancha el 25 por ciento de los jóvenes que se han incorporado a la agricultura han sido mujeres. Aún así, “queda mucho por hacer”, apostillaba Martínez Guijarro, que ha pedido a los hombres “que demos una paso al frente en apoyar a las mujeres en su lucha por la igualdad y lo hagamos de forma rotunda y sin complejos”.

Para terminar, el vicepresidente primero ha hecho un llamamiento a la participación en los paros convocados para el día 8 de marzo. “Espero que mañana las mujeres sean capaces de parar España en favor de la igualdad”, ha dicho, y “si alguna tiene dudas que piense en sus madres y en sus hijas”.

Galardones en defensa de la igualdad de derechos y oportunidades

El Gobierno regional ha entregado hoy, en el transcurso del acto, el III Premio Internacional de Castilla-La Mancha por la Igualdad de Género ´Luisa de Medrano´ a Miguel Lorente, por ser un referente en la sociedad en su lucha contra la violencia de género así como por lograr que el enfoque de género sea aplicado en todas las decisiones y por su ejemplo de modelo de nuevas masculinidades.

Lorente, que fue nombrado delegado del Gobierno para la violencia de género en abril de 2008 y que ha trabajado en el estudio de la violencia, ha reivindicado que el Pacto de Estado por la Violencia de Género incluya medidas contra el machismo no contra las consecuencias del machismo”.

Estos galardones, que distinguen a personas físicas, colectivos, entidades sociales e instituciones que han destacado por la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres a nivel nacional o regional, también se ha distinguido en la categoría de medios de comunicación a la periodista, Pepa Bueno, y en la categoría de organizaciones sociales a la Comisión de Mujer del CERMI de Castilla-La Mancha y la Asociación de Mujeres Discapacitadas 'Luna'.

Pepa Bueno ha argumentado durante su intervención que este premio “no llega en un momento cualquiera y va a suponer el principio de un camino que haga mejor el mundo porque las mujeres hacemos un trabajo gratis añadido que a los hombres no se les exige y eso hay que visibilizarlo”.

La presidenta de CERMI Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, que ha recogido el premio en nombre de la Comisión de la Mujer de dicha organización ha agradecido al Gobierno regional este galardón que “además de visibilizar a las mujeres lo hace de manera especial con las que sufren discapacidad” y ha añadido que “la discapacidad nunca debe suponer una incapacidad”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la representante de la Asociación de Mujeres Discapacitadas ´Luna’, quien ha valorado positivamente que el Ejecutivo autonómico reconozca la labor que desempeñan en la región.

Reconocimiento a cinco mujeres de Castilla-La Mancha

Durante el acto el Gobierno regional también ha reconocido a Ana Senabre, María del Carmen Prado, Pilar Ruipérez, Elisa Martínez, María Blázquez, por su trabajo y trayectoria en favor de la igualdad, en diferentes ámbitos, en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma.

Ana Senabre (Albacete)

Así, en la provincia de Albacete la galardonada ha sido Ana Senabre, empresaria que en 1986 comenzó a trabajar en Perinox, una empresa dedicada al diseño, fabricación e instalación de equipos de proceso para la industria láctea y quesera y para la industria alimentaria en general, ostentando funciones comerciales y de soporte de gestión. Asimismo ha estado al frente de MAEVI, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Villarrobledo.

María del Carmen Prado (Ciudad Real)

En Ciudad Real, el Gobierno regional ha reconocido la trayectoria de María del Carmen Prado, la cual con la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la integración en ella de la Escuela de Enfermería de Ciudad Real se convierte en la primera mujer que dirige esta escuela, aunque su actividad profesional comienza en 1976.

Se le concede este reconocimiento por transmitir conocimientos de la profesión además de inculcar las ganas de luchar por seguir trabajando, por investigar, por conquistar nuevos territorios y seguir rompiendo techos de cristal para una profesión que es mayoritariamente femenina.

Pilar Ruipérez (Cuenca)

En Cuenca, ha sido distinguida Pilar Ruipérez, periodista que vivió en Cuenca hasta los 18 años y que después se marchó a estudiar periodismo a la Universidad de Navarra. Volvió a Cuenca a realizar sus primeros trabajos como periodista en Diario de Cuenca y El Día de Cuenca.

Ya en Madrid trabajó en la Agencia EFE y en el desaparecido diario YA hasta que entró a formar parte de Antena3, donde ha desarrollado su labor como Jefa de Informativos de la cadena hasta la actualidad.

El reconocimiento se le concede debido a su trayectoria profesional en el mundo del periodismo político, sobre todo a su labor como directiva de un medio de comunicación tan importante y tan universal como son los informativos de Antena3.

Elisa Martínez (Guadalajara)

En la provincia de Guadalajara, el Gobierno regional ha reconocido la labor de Elisa Martínez, una mujer que se ha dedicado a ayudar a su padre en el campo desde pequeña. Actualmente, ya jubilada, se dedica al cuidado de animales y lleva doce años como voluntaria en un albergue de animales abandonados de Guadalajara.

Se concede este reconocimiento porque representa a todas esas mujeres sencillas, trabajadoras pero que en silencio tenían que vivir sin poder expresar lo que pensaban hasta que la Constitución les ha permitido expresar libremente sus ideas en las urnas.

María Blázquez (Toledo)

Por último, en la provincia de Toledo, la galardonada ha sido María Blázquez, que desde joven participó en el movimiento democrático de estudiantes, frente de oposición al régimen franquista. Su vida profesional comienza en 1974 en el Colegio Parroquial del barrio de Santa Bárbara en Toledo, desde donde impulsa la actividad sindical.

Se concede este reconocimiento por ser un referente de liderazgo y participación política de las mujeres cuando éstas tenían una escasa representación en los cargos electos y en la administración pública y por su contribución desde sus diferentes responsabilidades al logro de la igualdad y la consolidación de la democracia en España.