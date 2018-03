El porqué del auge de las tragaperras online

Miércoles, 7 marzo 2018

LIFESTYLE

No es ninguna novedad, para nadie que esté mínimamente informado, que los juegos de azar están viviendo una época dorada. Las nuevas tecnologías han propiciado un crecimiento exponencial de lo que se ha hecho llamar ‘Casinos Online’ y la prueba es que podemos encontrar multitud de compañías dedicadas a este negocio, así como publicidad de los mismos por todas partes.

La enorme demanda se debe principalmente a su perfecta accesibilidad. Jugar en un casino online es instantáneo, sin horarios, y a diferencia de los casinos físicos, no requieren de ningún código de etiqueta. Se encuentra ahí otro de sus grandes alicientes para el jugador, que no es otro que el anonimato.

Esto se ha traducido en la presencia de los juegos de azar en la mayoría de los dispositivos que usamos hoy por hoy de manera habitual. Cada día hacemos más uso de nuestros ordenadores, tablets, smartphones y demás dispositivos electrónicos y, en todos ellos, se nos ha facilitado la posibilidad de apostar y jugar. Simplemente están en todas partes que queramos encontrarlos. Si a ello le sumamos que, muchas de las variedades de estos juegos, han sido desarrolladas específicamente para el entorno online -con la novedad y accesibilidad que esto supone para el jugador-, su éxito cobra más sentido todavía. Hoy por hoy, ningún casino físico puede competir con la masiva y variable oferta de juegos que ofrece un casino digital.

Dentro de los juegos de casino, existen algunos populares desde hace tiempo, como el Póker o Blackjack, pero si hay un género que está gozando de amplio crecimiento este es el de los Slots, comúnmente conocidos en nuestro país como Tragaperras.

Estas máquinas han sido tradicionalmente uno de los juegos más exitosos de nuestro país, siendo su presencia en los bares de España casi un requisito inestimable a la hora de decorar un local. ¿Quién no ha tomado un café o una cerveza acodado en la barra de un bar sin escuchar de fondo las típicas melodías y los efectos sonoros de las tragaperras? Forman parte del ABC de cualquier local de restauración del país desde hace décadas.

De ahí que no es extraño que las mismas, a nivel online, estén experimentando tamaño crecimiento. A las ventajas que ya hemos especificado del entorno digital -y que son comunes a todos los juegos de azar-, las tragaperras cuentan con sus propias fortalezas, como son la oportunidad de jugar en un mismo lugar a decenas de temáticas diferentes; con gráficos, efectos y animaciones cada vez más cuidados, y como no podía ser de otra manera, con múltiples alternativas de juego. Podemos encontrar máquinas de 3-5 rodillos, escoger multitud de apuestas diferentes, llevar un control detallado y al segundo de nuestro gasto/beneficio, etc. Además, desde el lugar que escojamos, ya sea viajando en un tren como en la comodidad de nuestro sofá.

Todas éstas son razones que han aupado a las tragaperras como uno de los grandes juegos de azar en cuanto a ganancias, superando en muchos casos a otros juegos con una tradición digital más larga (como el ya citado Póker o la Ruleta).

No obstante, como siempre, es necesario velar por nuestra seguridad como jugadores, de ahí que sea recomendable seguir las pautas y consejos que establece la Dirección General de Ordenación del Juego, así como jugar en aquellos portales que tengan la correspondiente licencia que ésta concede.

Los portales online con licencia siempre cuentan con el dominio ‘.es’ (todos los demás pueden ser seguros, pero no tienen licencia, por lo tanto, no están sometidos a los controles y regulaciones que establece España para garantizar una actividad 100% legal), así como el distintivo de ‘Juego Seguro’, que podemos encontrar en todas las páginas que están bajo el control estatal y que garantizan la protección del jugador.