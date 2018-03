ACS y Abertis, la cara y la cruz de la sesión

Jueves, 8 marzo 2018

EMPRESAS | Victoria Torre, Self Bank

De este modo, los inversores aplaudían la noticia y premian a ACS con una subida del 7,75%, mientras que los que apostaron por una guerra de ofertas ven alejarse esta posibilidad y Abertis retrocede -3,97%.

Además de ACS, otras compañías han vivido una buena sesión, como Indra (+2,53%) y Telefónica (+2,06%). Telefónica responde así a la posibilidad de venta de su filial alemana, opción que la entidad parece estar simplemente valorando, sin que haya ni mucho menos ninguna decisión tomada al respecto.

Las acereras han estado sido hoy entre las más perjudicadas, con un retroceso de -1,34% para ArcelorMittal y del -0,82% para Acerinox. Los temores por la imposición de aranceles por parte de Trump sigue generando volatilidad en el sector y hoy han tocado bajadas.

Fuera del selectivo, hoy eDreams y Duro Felguera vivían una jornada negra. La primera ha visto cómo finalizaba el plazo de revisión de opciones estratégicas sin que haya conseguir atraer nuevos inversores en las condiciones esperadas.

Por su parte, Duro Felguera volvía a cotizar hoy tras el anuncio de su ampliación de capital, que supondrá una importante dilución para los accionistas. A la entidad le ha costado casi dos horas fijar su primer cruce y ha terminado con un desplome -34,62%.

Mucho mejor le ha ido a Oryzon Genomics, después de las buenas expectivas que le auguran los analistas de Edison. La compañía acaba de publicar un artículo científico donde se habla de la eficacia de ORY-1001 como fármaco antileucémico.

El Ibex 35 ha conseguido finalmente sumar +0,49% y cerrar en 9.646,20 puntos.

La rentabilidad del bono a 10 años español se modera hasta 1,40% y la prima hasta 75 puntos básicos.

La gran cita del día era la reunión del BCE; no se esperaban cambios en la política monetaria, pero sí tal vez en el discurso de su presidente. Y así ha sido, no se han introducido modificaciones pero Draghi no ha mencionado la frase de que si las perspectivas empeorasen el BCE podría introducir nuevas medidas.

También en línea con lo que se esperaba, se han elevado las previsiones de crecimiento para este año una décima, hasta el 2,4%, mientras que las expectativas de inflación se moderan hasta el 2014 para el año 2019.

El euro cae hasta 1,23$ tras la reunión del BCEy el precio del crudo se mantiene en torno a los 64$barril/Brent.

La bolsa neoyorquina cotiza con signo mixto y sin grandes oscilaciones. Se han publicado hoy los datos de empleo semanal, que han quedado en línea con las previsiones.