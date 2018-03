FG La Roda y Albacete Basket buscan a domicilio un triunfo que les mantenga vivos en la carrera por el ascenso

Sábado, 10 marzo 2018

Baloncesto: Liga LEB Plata

DEPORTES | El Día 13:00 |

El Fundación Globalcaja La Roda y el Arcos Albacete Basket afrontan este sábado dos díficiles salidas hasta Plasencia y Granada, donde una victoria les vendría como anillo al dedo en su lucha por el ascenso a LEB Oro. Así, con HLA Alicante viajando a la cancha del Torrons Vicens L´Hospitalet, el Globalcaja La Roda haciendo lo propio para visitar la pista del Extremadura Plasencia y el Covirán Granada contando con el apoyo de su afición ante el Arcos Albacete Basket, la Liga LEB Plata vivirá un nuevo fin de semana al rojo vivo al frente de su tabla clasificatoria.

Los primeros en saltar a escena serán unos Covirán Granada y Globalcaja La Roda que buscarán el liderato provisional (18:30h) para poder presionar a un HLA Alicante que entrará en juego en el último encuentro de la jornada (20:00h). Los nazaríes serán los únicos que opten al triunfo ante su público sobre la cancha de un Palacio en el que se medirán a un Arcos Albacete Basket en su mejor momento.

Por su parte, Globalcaja La Roda medirá fuerzas ante un Extremadura Plasencia con el agua al cuello mientras que el HLA Alicante defenderá desde la experiencia su primera plaza ante un Torrons Vicens Hospitalet que recuperó el pasado fin de semana su camino victorioso. No pueden fallar los de Alejandro González, que tienen opciones reales de luchar por el liderato en solitario.

LIGA LEB PLATA - JORNADA 24:



Sábado 10 de marzo:

Aquimisa Queso Zamorano vs Real Canoe (17:00 h)

Aceitunas Fragata Morón vs Real Murcia (18:00 h)

Extremadura Plasencia vs Globalcaja La Roda (18:30 h)

Covirán Granada vs Arcos Albacete Basket (18:30 h)

Torrons Vicens vs HLA Alicante (20:00 h)



Domingo 11 de marzo:

Baskonia vs Agustinos Leclerc (12:00 h)

CB Martorell vs Xuven Cambados (12:30 h)