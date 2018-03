El Alba necesita ganar al Osasuna para seguir apuntando al play-off de ascenso

Domingo, 11 marzo 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día/Albacete Balompié 11:00 |

El Albacete Balompié regresa este domingo al Carlos Belmonte en busca de su tercera victoria consecutiva, algo que no ha conseguido hasta ahora en lo que va de temporada. El rival, a partir de las 18.00 horas, el Osasuna de Enrique Martín en lo que será un partido especial para el míster navarro: “Esta será la tercera vez que me enfrente a CA Osasuna, ya lo hice en la primera vuelta. He estado toda mi vida allí y obviamente es un partido emotivo. Aún recuerdo el recibimiento que me hicieron en Pamplona, fue algo impresionante, pero a partir de ahí cada uno tenemos nuestros objetivos y hay que ir a por los tres puntos”

Pero se congratuló en anunciar el progreso de Pelayo “Está bastante bien, ya lleva unas semanas entrenando, cada vez mejor. Se está acercando cada vez más a poder contar con él. Será importante en el final de temporada. He estado hablando con él y tengo buenas sensaciones”

También quiso destacar la importancia de todo el grupo: “La aportación de toda la plantilla es importante. El campeonato es largo y quiero que participen todos. También que la aportación de los que salen del banquillo lo sea, como ante Lorca FC. Vamos cumpliendo plazos en esta segunda parte de la temporada. Tenemos que ir poco a poco, estamos en el buen camino. Dijimos de asentarnos en el centro y acortar distancia con los de arriba, y en eso estamos. Nos quedan dos partidos antes de la primavera y ahí haremos balance. Nos queda lo más apasionante.”

Y analizó a los rojillos: “Espero un Osasuna concentrado, ordenado, que hará su partido. Tiene jugadores de gran nivel, con actuaciones sobresalientes en esta categoría. Además Diego (Martínez) le ha dado su toque. Aspiran a todo, están en la pelea, como queremos estar nosotros”