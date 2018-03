Sólo la mitad de los autónomos que la solicitan recibe la prestación por cese de actividad

Viernes, 9 marzo 2018

Así se lo han transmitido el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, y el vicesecretario y secretario general de UPTA C-LM, César García, a la directora general del Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, y al secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo, Juan Pablo Riesgo, a quienes han solicitado que en la próxima conferencia sectorial se trate este tema con el conjunto de las Direcciones Generales de las comunidades autónomas, según ha informado la Unión en nota de prensa.

Desde UPTA han recordado que la Ley 32/2010, de 5 de Agosto y el Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre, desarrollaron el sistema para que los trabajadores autónomos pudieran disfrutar de una prestación similar al subsidio por desempleo que perciben los trabajadores por cuenta ajena, llamado cese de actividad.

César García han apuntado que en el ejercicio 2017 y con casi 23.000 cotizantes por esta prestación, en Castilla la Mancha han sido 192 las solicitudes presentadas, de las cuales sólo se han aprobado el 49,47 por ciento o, lo que es lo mismo, 95 de ellas. "El 75,56 por ciento de los autónomos que han percibido el cese de actividad han justificado como causa motivos económicos, técnicos o productivos", ha señalado.

De todas las solicitudes presentadas fueron denegadas 97, un 50,53 por ciento de las registradas, en la mayoría de las ocasiones por no acreditar correctamente el cese de actividad, en particular cuando se trata de causas económicas para las que el reglamento no establece un sistema claro y fácil de justificar por parte de los solicitantes, según la Unión.

La duración media en Castilla la Mancha de esta prestación es de 9,38 meses, por debajo de la media nacional que se sitúa en 9,65 meses, mientras que el importe medio de la prestación es en Castilla La Mancha de 679,32 euros al mes, cuando la media nacional está en 720, 56 euros al mes.

El cese de actividad de los autónomos ha recaudado, según lo presupuestado por la Seguridad Social, 132,5 millones de euros y ha pagado en prestaciones poco más de 16,5 millones. Concretamente, en Castilla La Mancha han sido recaudados 635.135 euros.

El secretario general de UPTA C-LM ha insistido en que la ley "especifica que el 1 por ciento de la recaudación debe ir dirigida a la formación para la reincorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo y que la competencia corresponde a los servicios de Empleo de las comunidades autónomas". "Sin embargo, ninguna ha solicitado la parte que le corresponde", ha lamentado.

García ha puesto de manifiesto que esta situación "se viene repitiendo año tras año, existiendo un acumulado de más de nueve millones de euros, de los cuales más de 420.000 euros corresponderían a Castilla La Mancha", por lo que ha opinado que las cuentas de la región "recibirían de buena gana una inyección económica para tratar un tema tan complejo como el de reincorporar a personas que han perdido su negocio al mercado laboral".