La primera actividad de la Escuela Toledana de Igualdad comienza con una charla

Viernes, 9 marzo 2018

IGUALDAD

Toledo | ELDIAdigital.es

La Escuela Toledana de la Igualdad iniciará su andadura el próximo martes 13 de marzo con la charla de la escritora y comunicadora feminista, Coral Herrera Gómez, que impartirá la conferencia 'Lo romántico es político, otras formas de quererse posibles' que hablará de "los mitos del amor romántico y la necesidad de avanzar hacía parejas sanas y entre iguales". La cita será el Ayuntamiento a las 18:00 horas.

El presupuesto del programa de la Escuela Toledana de la Igualdad ha sido aprobado esta semana por la Junta de Gobierno local y asciende a los 16.900 euros. La creación de la misma es una de las propuestas contempladas en el II Plan de Igualdad promovido por el Consistorio toledano.

La concejala de Igualdad, Inés Sandoval, ha explicado este viernes que la lucha por la igualdad en Toledo no termina con la marcha multitudinaria del 8 de marzo, sino que continúa con la celebración del programa de actividades del Festival Fem18 hasta el domingo y la presentación de la Escuela Toledana de la Igualdad el próximo martes día 13.

Sandoval ha señalado que esta nueva Escuela ofrecerá a los toledanos y toledanas un amplio programa de actividades culturales y de ocio con una perspectiva de género y con el objetivo de favorecer la implantación de valores igualitarios fomentando la corresponsabilidad social y potenciando el cambio de los roles de género por medio del empoderamiento de las mujeres, ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

HUELGA FEMINISTA

Sobre la marcha multitudinaria celebrada este jueves en Toledo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la que la Policía local estima, participaron entre 6.000 y 7.000 personas, la concejala de Igualdad ha dicho que fue "un 8 de marzo histórico en el que la marcha feminista tomó las calles de la ciudad para decir basta ya a todas las desigualdades, discriminaciones y violencias que sufren las mujeres y para exigir un cambio social con una igualdad real y efectiva".

Inés Sandoval ha apuntado además que fue notable que todas las cabeceras de las manifestaciones fueran protagonizadas por mujeres de diversa índole, profesión, ideologías, pero "todas unidas por un mismo denominador común, conseguir de una por todas la igualdad de mujeres y hombres".

También ha señalado que ayer se dio voz a aquellas mujeres que no pudieron estar "porque han sido asesinadas por el machismo, porque no pudieron asistir por miedo a represalias de sus jefes en los puestos de trabajo o porque tienen un salario tan precario que no se lo podían permitir, o porque se encargan en la más absoluta soledad de las tareas de cuidados de familiares dependientes".

La concejala de Igualdad ha reconocido que la marcha de este 8 de marzo "ha hecho tambalear los cimientos del machismo y del patriarcado" y que los responsables políticos "debemos escuchar lo que nos están reclamando las calles y adoptar medidas que vayan destinadas a la consecución de la igualdad".

Por último, ha destacado que tras los actos la palabra feminismo ha dejado de ser una palabra "denostada" y ahora se entiende "cómo se tiene que entender, como la recoge la RAE, como defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y no como lo contrario del machismo".