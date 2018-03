Las bolsas reaccionan con subidas al informe de empleo de EE.UU.

Viernes, 9 marzo 2018

Bolsa

EMPRESAS | Felipe López-Galvez, analista de Self Bank

Del informe de empleo lo que más ha celebrado el mercado ha sido la ralentización en el aumento de los salarios, que en febrero se sitúa en el 2,6%. Este incremento es tres décimas inferior al de enero, cuando marcó el 2,9% y desató una reacción pesimista del mercado al descontar un aumento preocupante de inflación. Sin embargo, la cifra conocida hoy echa por tierra esta teoría y aleja de algún modo las perspectivas de subida de tipos de la Fed.

Más allá de este dato de salarios, los otros indicadores en los que se han fijado los inversores han sido el aumento de una décima en la tasa de paro (hasta el 4,1%) y la espectacular cifra de variación de nóminas no agrícolas. Estas crecieron en 313.000 el pasado mes (vs 205.000 estimadas) y en 239.000 en enero, una cifra que ha sido revisada al alza (la cifra preliminar fue de 200.000).

Las bolsas estadounidenses han recogido este dato con subidas de entorno al punto porcentual, de manera que el S&P500 podría acumular un rebote cercano al 3% en el acumulado de la semana.

Europa también ha reaccionado con avances pero mucho más moderados, ya que la caída del dólar (el cruce frente al euro ha pasado del 1,226 al 1,232 en apenas unos minutos) ha contrarrestado esta alegría. Además venían de conocer unas cifra de producción industrial de enero por debajo de lo previsto en Alemania (+5,5% vs 6% est.), Francia (+1,2% vs 3,8% est.) y sobre todo en España (+1,2% vs 5% est.).

Dentro del selectivo español solo una compañía ha perdido más del 1%: Inmobiliaria Colonial. Liderando las ganancias se ha situado ACS, que ha sumado un 3% al seguir notando el efecto positivo que tendrían las negociaciones con Atlantia para adquirir Abertis de manera conjunta. Le han seguido otros valores como Amadeus (+2,74%), DIA (+1,82%) y Grifols (+1,72%). Por su parte Repsol ha avanzado más del 1% al reflejar la subida del 2,5% del precio del petróleo.

En renta fija el rendimiento del bono español a diez años se ha mantenido en el 1,43% y en el 0,64% el alemán, de manera que la prima de riesgo se va de fin de semana por debajo de los 80 puntos básicos.