Pésames sentidos y pésames por cumplimiento (Por Fermín Gassol)

Sábado, 10 marzo 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Si somos un poco observadores y tenemos tiempo para ello, la vida ofrece cada día de manera continua sucesos en los que el comportamiento humano queda evaluado. Uno de esos momentos puede ser la muerte de alguien. Un acontecimiento que sirve para analizar los distintos tipos y grados de respuesta que tanto amigos como conocidos ofrecen. Son los pésames, la manera de trasmitir a los familiares las condolencias por la pérdida del ser querido.



Pues bien. como en botica existen pésames de distintos grados, medios y maneras de trasmitirlos.

Los pésames dados en directo suelen ser los más frecuentes todavía. Dos son los lugares donde hacerlo, en el tanatorio o en el entierro. Al primero se dirigenaquellos que tienen más compromiso, bien por amistad, por proximidad profesional o intereses económicos,aunque también es el sitio elegido por los que no tienen vinculación con lo religioso. La ventaja de trasmitir las condolencias en el tanatorio está en que marca los tiempos tanto de entrada como de salida; ofrece además la posibilidad deresultar una visita más amenaya quese charla con algunas personas a las que no habías visto hace tiempo y si la ocasión lo requiere tomar algo en el bar que los tanatorios tienen.Es una manera controlada de cumplir en la que abundan frases de despedidatales como ésta: mañana no puedo ir al entierro porque tengo que ir de viaje.



En el segundo caso, aquellos que van al entierro, el comportamiento también ofrece variables; los que pasan a la Iglesia participando del acontecimiento que allí se celebra,aquellos que esperan fuera y una vez acabado el funeral pasan para dar la cabezada dando respuesta al “cumplimiento”, modalidad sumamente frecuente en los hombres de nuestros pueblos.



Respecto deaquellos que dan el pésame en la distancia,decir que suelen hacerlo llamando por teléfono o bien enviando un mensajepor el móvil,un modoaséptico y rápido.



Pero existe otra forma accidental de cumplir muy extendida y socorrida que es el “pésame del día después”. Verán en qué consiste. Te encuentras por la calle con un amigo o conocido con el que tienes mucha relación, se detiene con gesto contrariado y te dice, siento mucho no haber ido al entierro pero es que me enteréal día siguiente. Tú le agradeces las condolencias…pero solamente a medias porque se trata también de un medio pésame que da aprovechando el lance.



Otros con los que no tienes especial relación también se acercan y trasmiten el pésame en un comportamiento más lógico y sobre todo con un ademán más natural. Por último en este modo están los que al verte, bien se cruzan de acera, se hacen los suecos o si no tienen escapatoria preguntan, ¡oye creo que se ha muerto alguien de tu familia!...y tú lesrespondes con un lacónico así es.De todos sin embargo, los que más duelen son los ausentes, aquellos a los que esperas y no van, a los que tenías por amigos y se “retratan”dando la verdadera talla de lo que en realidad supones para ellos.



Pero para acabar con buen sabor de boca me quiero referir a aquellos que habiendo tenido una relación aislada o tangencial demuestran su calidad humana haciendo acto de presencia o llamándote por teléfono para darte el pésame…que de esos gracia a dios, también los hay.