LA FORMACIÓN CRISTIANA ACTUAL (Vicente Langreo)

Sábado, 10 marzo 2018

La cristianización de las personas, instituciones y culturas, ha sido la misión de la Iglesia en todos los tiempos, ante la evolución y el desarrollo de la humanidad. Y el medio más universal ha sido y es la palabra. El idioma es un archivo de experiencias, del saber y de creencias religiosas, que emplea palabras habladas o escritas como dardos. La preocupación del Papa Francisco fue estimular su espíritu como formador, desde sus responsabilidades en la Compañía de Jesús, y luego también después como obispo y cardenal De ello escribe en un libro un alumno suyo, un sacerdote y profesor de Filosofía en la universidad del Salvador en Buenos Aires, el jesuita Diego Fares, hoy residente en Roma, que resume cuanto el P.Bergoglio aportaba, como educador a sus discípulos. Trasmitía con confianza, el carisma de su Instituto a otros hermanos. Y lo hacía con la autenticidad de una doctrina y en coherencia personal con el mensaje, encarnado en su vida, desarrollando un aprendizaje que se hacía vida, sin estar en contradicción entre una formación personalizada y la atención al Pueblo de Dios.

Supo despertar gusto por la formación, entendida como fuerza, que trasforma el alma en Cristo.(Gal 4,19) y hace que una persona hombre o mujer, se convierta en la Iglesia” en una forma de carisma, para la misión que les sea encomiende al servicio del pueblo, sin perder nada de su personalidad, sino al contrario. El método que siguió en la formación de un grupo de siete novicios, tras de una crisis de diez años - en la que no quedó nadie en nuestra provincia de Argentina – les hizo sentir que “formar religiosos” era la tarea más importante del mundo, y que si confiaban totalmente en nosotros, de ahí saldrían buenos resultados para la Iglesia. En la formación religiosa “hay que elegir a mano” con la prudencia del formador, “apostar fuerte y apuntar alto.”

A Goliat se le vence con la piedra de Dios, como hizo David. La lectura de su Carta a los Consagrados y Consagradas del a.2017, que consta de cinco capítulos, hay que leerla en las diversas áreas de la formación sacerdotal, donde cuatro corresponden a la dirección espiritual, a la vivencia de los tres votos: pobreza, castidad y obediencia, hasta llegar a criterios de conducción espiritual, propuestas como las cinco piedras, de guerra y del viaje, para vencer en la vida religiosa, con las propuestas inspiradas en “Evangelii gaudium,”y también según “La Vida consagrada” del 2014. Así pueden llegar a un sí lleno de esperanza para orientarse frente al mundo fascinante, quienes han sido llamados a seguir al Maestro.

La sed es la muestra del alma. Es cierto que el hombre inteligente y libre, es el artífice del desarrollo cultural, científico y técnico, capaz de hacer bienes y males; pero no puede vencer a la muerte, anhela la inmortalidad y la busca en Dios. El vicerrector de la Universidad Católica de Lisboa y consultor del Consejo Pontificio de la cultura., dirige este año los Ejercicios Espirituales al Papa y a la Curia Romana. “La fe tiene una credibilidad racional y una experiencia antropológica. La sed busca la fuente del agua. La fe no es una ideología, es experiencia de una plenitud de vida: la inmortalidad y Dios, que siempre inquieta al hombre, según S. Agustín. Esta sed espiritual humana en el mundo y en la Iglesia, es la que entendemos como espiritualidad, mística cristiana y sabiduría, hacia la salvación como plenitud, frente a la finitud material. También contra los criterios mundanos, hay una sed desde las pobrezas materiales en el hombre, que no se remedian con bienes efímeros, en soledad, y sin comunión Dios y con los hermanos.