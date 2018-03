Sahuquillo afirma que el PSOE va a seguir recuperando "servicios en el medio rural"

Sábado, 10 marzo 2018

Sahuquillo ha recordado que la expresidenta regional María Dolores de Cospedal "machacó" a la provincia de Cuenca durante su legislatura, amortizando las plazas de médicos jubilados, como sucedió en las zonas de Motilla del Palancar, Minglanilla y San Clemente, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Frente a ello, "nosotros hemos repuesto esas plazas, hemos abierto el Centro de Salud Cuenca III, estamos haciendo las obras de un hospital nuevo que necesita la provincia de Cuenca y que Cospedal paralizó".

El secretario general de los socialistas conquenses ha puesto en valor también el Plan de Empleo, asunto sobre el que se ha hablado en estas jornadas con alcaldes y portavoces de la provincia. Y ha lamentado que "Cospedal abandonó a los desempleados, a los que no tenían ni para comer", mientras que el Gobierno de García-Page "lo primero que hizo fue poner sobre la mesa recursos económicos, coordinado con todas las instituciones, para que los desempleados puedan tener unos ingresos".

En este punto ha reprochado al presidente del PP de Cuenca y de la Diputación, Benjamín Prieto, que "no ponga lo que le piden para que los desempleados de nuestra provincia puedan tener para comer y para poder vivir". Y ha remarcado: "Esa es la diferencia entre PP y PSOE, nosotros ponemos en marcha planes de empleo y ellos se descuelgan dejando tirados a quienes peor lo están pasando".

LA "DESVERGÜENZA" DEL PP



Sahuquillo se ha referido también a las declaraciones del secretario general del PP regional, Vicente Tirado, acerca de las pensiones, apuntando que "los dirigentes del PP no tienen vergüenza ni la han conocido nunca" con este asunto, pues "el Gobierno de Rajoy ha esquilmado el fondo de reserva de la Seguridad Social".

"El señor Aznar, en cuatro presupuestos, dejó el fondo de reserva en 14.000 millones de euros, mientras que en siete años el PSOE lo incrementó hasta 68.000 millones; es decir, 54.000 millones de euros más", ha recordado el responsable socialista.

Y ha añadido que "el Gobierno de Rajoy, en siete años, no sólo no ha puesto ni un céntimo, sino que lo ha dilapidado, detrayendo del mismo hasta 60.000 millones". "Lo ha dejado en 8.000 millones y además ha pedido un crédito de 10.000 millones para que no se viese que lo estaba dejando a cero", ha expuesto.

También ha criticado "la falacia de la congelación de las pensiones", pues "nunca antes como en los siete años de Gobierno de Zapatero se incrementaron tanto las pensiones mínimas". Como ejemplo ha puesto la pensión mínima con cónyuge a cargo, que de 484 euros con Aznar pasó a 742 euros con Zapatero, lo que supone un 53% más. En cambio, con Rajoy, "ha subido en siete años 46 euros, fíjense la diferencia".

Para Sahuquillo el Gobierno de Rajoy "burló el Pacto de Toledo" al comenzar a aplicar una subida anual del 0,25%, lo cual está suponiendo "una alarmante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas". Especialmente sonrojante es, a su juicio, la carta de la ministra de Empleo y Seguridad Social "diciendo que suben las pensiones 0,80 euros al año, y eso después de decir lo bien que va la economía".

"Desde que llegó Rajoy ha pegado un tajo al bolsillo de los pensionistas que no tienen vergüenza", ha finalizado.