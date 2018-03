Miles de personas participaron en la presentación de 1ª Feria Cofrade 2018

Sábado, 10 marzo 2018

Moral de Calatrava (Ciudad Real) cumplió anoche con creces el objetivo de convertirse en el corazón de la comarcal Ruta de la Pasión Calatrava 2018, al congregar a miles de personas en los actos principales de presentación de 2018 de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, única comarcal de España. Hasta el cielo se alió con el propósito, y la lluvia no cayó justo en la celebración de los actos al aire libre, dando más brillantez a los mismos.

Anoche fue el día elegido para presentar esta Ruta 2018, en la que se integran 10 municipios del Campo de Calatrava (Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Calzada, Granátula, Miguelturra, Moral, Pozuelo, Torralba y Valenzuela), con lo que se cierra un ciclo, al haberse presentado en todas las localidades integrantes de la ruta y haberse conseguido ser Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El Ayuntamiento de Moral de Calatrava, con la Asociación Cultural “El Calvario” y la Asociación para el Desarrollo (AD) Campo de Calatrava que gestiona fondos LEADER, habían preparado un programa de actividades, que se desarrolla todo el fin de semana en el centro neurálgico de Moral de Calatrava, y que arrancó anoche con el acto institucional en el Teatro Auditorio, donde estuvieron presentes los parlamentarios nacionales Rosa Romero, vicepresidenta del Congreso; Carmen Quintanilla, Cristina Molina y el senador Miguel Angel Valverde; el subdelegado del Gobierno de España Juan José Jiménez; diputados regionales como Francisco Cañizares, varios diputados provinciales; el director general de Formación de la JCCM, Eduardo del Valle; y el director provincial de Economía y Turismo, Agustín Espinosa, entre otros representantes nacionales, regionales, provinciales, y municipales y de asociaciones de los 15 municipios del Campo de Calatrava.

La Semana Santa moraleña, dentro de la Ruta Calatrava, es sentimiento, arte y pasión por lo nuestro

El acto oficial de presentación de anoche, dirigido por la periodista moraleña Gema Molina Flores, lo abrió el alcalde de Moral, Manuel Torres Estornell. El alcalde moraleño destacó “la pasión por lo nuestro y como la Semana Santa está profundamente arraigada en nuestra vida, cultura y costumbres y en nuestra memoria sentimental, unos días en los que se produce el reencuentro no sólo con Dios sino con las personas, y que a mí me han enriquecido como persona y como alcalde”. “Aquí no vale la política, en Semana Santa prevalece la sencillez, la paz, el amor, la entrega, la pasión. Porque la Semana Santa moraleña, dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava, es sentimiento, arte y pasión”.

Para Torres Estornell los verdaderos protagonistas de la Fiesta de Interés Turístico Nacional “sois vosotros, componentes de cofradías, de hermandades, compañías romanas, agrupaciones musicales, y de tambores y cornetas, etc”, dijo a la vez que reconocía la buena labor de gestión de la AD Campo de Calatrava, dejando claro que le ha sorprendido la “fuerza y poder convocatoria de la Iglesia de Moral, porque ningún acto que organice este Ayuntamiento es comparable a la Semana Santa de Moral”. “Lo primero y prioritario es la fe, la pasión de Cristo, así como la colaboración con los Ayuntamientos para dar mayor realce a esta Semana Calatrava, cuya atracción para los turistas crea riqueza y empleo en las localidades, porque no es incompatible la mayor repercusión de la Semana Santa con vivirla con pasión y fe”.

Terminó deseando que “sigamos todos los calatravos caminando en la misma dirección, con consensos”, a la vez que felicitó a Miguelturra por la declaración de su Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y dio las gracias a todas las Juntas de Hermandades de la comarca por hacer de la Ruta, una semana única y especial; y a todas las personas y colectivos moraleños que colaboran este fin de semana en organizar todos los actos y la 1ª Feria Cofrade.

Miguel A.Valverde: Todos juntos somos mucho más atractivos, y ahora el propósito es ser uno de los destinos turísticos de España más importantes, que cree más riqueza y empleo en la comarca

Miguel Angel Valverde, presidente de la AD Campo de Calatrava, subrayó como en cada una de las 10 presentaciones habidas hasta ahora, cada vez ha sido mayor el nivel de convocatoria, felicitando a quienes lo han hecho posible. Dejó claro que la Semana Santa es la más importante para todos los cristianos. Resaltó “el trabajo cada vez más bello, espectacular y atractivo de las Cofradías y Hermandades a lo largo de los siglos por engrandecer la Semana Santa” del campo de Calatrava. “Este mensaje nos señala el camino, porque está expuesto de una manera tan bella en las calles de nuestros pueblos, que es indisoluble el enorme atractivo turístico y cultural que tiene nuestra Semana Santa religiosa nuestra Ruta de la Pasión Calatrava, de ahí que sea Fiesta de Interés Turístico Nacional”, añadía.

“Esta declaración conlleva que miles de personas vengan a visitarnos en estos días duplicando y triplicando nuestra población comarcal, agotando las reservas hoteleras y hosteleras del territorio, por lo que hace de esta Ruta la semana más importante del año merezca que la cuidemos cada vez más”, decía. “Por tanto es obligación de las distintas administraciones, ayuntamientos, Junta de Comunidades, Gobierno de España y Diputación provincial, apoyar la Semana Santa calatrava respondiendo al esfuerzo de cofradías y hermandades, por eso agradezco a esas administraciones su apoyo para poner en valor este enorme recurso turístico que tiene nuestra comarca”, agregó.

Cuando nadie duda del increíble atractivo cultural y turístico que tiene la Ruta de la Pasión Calatrava, Valverde terminó poniendo el acento en que “este es el camino, el que hemos recorrido con el consenso de todos, para conseguir una Fiesta comarcal como de Interés Turístico Nacional, algo único en España. Y digo esto porque en FITUR presentamos recientemente el Destino Turístico Campo de Calatrava, dejando claro que todos juntos somos mucho más atractivos, hemos de continuar por este camino de éxito, y ahora el propósito ser uno de los tres destinos turísticos de España más importantes, porque ello generará más riqueza y empleo en el territorio en base a la importancia patrimonial y cultural de nuestra comarca, que atraerá a más visitantes”.

Subdelegado Gobierno de España: Entre todos habéis conseguido esta explosión casi volcánica donde la tradición se funde con la modernidad, la naturaleza con la gastronomía y lo religioso con lo profano

El Subdelegado del Gobierno de España Juan José Jiménez volvió a mostrar su admiración por “la Ruta de la Pasión Calatrava, diferente a cualquier otra porque “habéis puesto el interés general y comarcal por delante del personal, lo que la hace más grande, de modo que el visitante visitará cada singularidad de esos 10 pueblos e, impresionado, terminará su tiempo de descanso, deseoso de volver”. Jiménez felicitó a todos en nombre del Gobierno de España, por contribuir a la grandeza de esta celebración semanal a veces con trabajo callado durante todo el año de cofradías, bandas de música, artesanos, etc.

Entre todos habéis conseguido esta “explosión casi volcánica donde la tradición se funde con la modernidad, la naturaleza con la gastronomía, lo religioso con lo profano, manteniendo vuestro sabor e identidad calatrava, además de que su carácter comarcal le da una intensidad especial, destacando a sus Armaos que le da un colorido especial a sus procesiones y sus escenificaciones de pasión y muerte de Cristo, y por supuesto, lo más importante, por la fe, la devoción y el sentimiento cristiano que se vive”.

Rosa Romero: Merecidísimo vuestro Interés Turístico Nacional por el gran trabajo realizado en un país que somos el 2º del mundo en recepción de turistas

Rosa Romero, vicepresidenta de Congreso de Diputados, comentó la importancia de esta Semana Santa para atraer turistas y riqueza al territorio, que ayuden a potenciar esa economía local, tan importante en nuestros pueblos. Y como la declaración como de Interés Turístico Nacional conllevará el crecimiento del número de turistas. Explicando que los atractivos culturales, como este tipo de fiestas ayudan a mejorar la llegada de visitantes a nuestro país, que ha recibido este pasado año más de 62 millones de turistas, siendo el segundo país del mundo con más visitantes, detrás de Francia y por delante de EEUU.

“Fe, pasión, fervor, reencuentro familiar, belleza, todo eso es la Ruta de la Pasión Calatrava, que esta noche da su pistoletazo de salida con este fin de semana intenso en torno a la misma. Enhorabuena por esta iniciativa, que marca como las cofradías, hermandades y agrupaciones musicales ya están desempolvando túnicas, afinando instrumentos, y nos empieza a llegar ese olor a incienso, de una Semana Santa tan especial que los representantes públicos de esta tierra vamos difundiendo por todos los rincones del país”, añadía.

Y terminaba con complicidad: “Yo también, si me lo permitís, soy cómplice para difundir esta Ruta de la Pasión en cada uno de sus momentos en los 10 municipios que la integran, donde hay instantes y rincones especiales. Enhorabuena a todos los que hacéis posible que esta tradición, la Semana Santa, no sólo no se pierda sino que vaya creciendo, porque es merecidísima su declaración nacional.

Saetas y estupendo videomapping

Además de las intervenciones de autoridades, la gala incluyó un novedoso vídeo mapping con momentos de la Ruta de la Pasión, la actuación de tres saeteros: Roque Barato ‘El Torres’, de Moral; Juan Vicente Espinosa, de Calzada de Calatrava y José Antonio Valencia, también de Moral, que despertaron grandes aplausos. Y la interpretación musical de la Agrupación La Lira de Moral. El historiador local Aurelio Rodríguez también subió al escenario para presentar la Semana Santa de Moral, auxiliado como medios audiovisuales, dando un repaso poético y personal a las cofradías y hermandades locales, incluida la Compañía Romana.

En pasacalles siguiendo a la Compañía Romana de Moral, las cientos de personas asistentes al acto en el Teatro se desplazaron al centro neurálgico de la localidad, a la Plaza de España, donde se fundieron con miles de personas presentes allí, para inaugurar la escultura conmemorativa de la Semana Santa Calatrava, una obra del escultor moraleño José Antonio Castro Torres, que simboliza también el homenaje a los armaos moraleños y la Pasión Calatrava.

Inauguración de escultura de Armaos de José Antonio Crespo



Allí el escultor José Antonio Crespo, visiblemente emocionado y acompañado de su familia, dio las gracias al alcalde por la confianza depositada, a los armaos Francisco Aldavero y su padre Sebastián, por proporcionarle la información y armaduras para reproducirlos con fidelidad y al resto de miembros de la Compañía Romana moraleña. Y explicó el mensaje que quiere trasmitir con las esculturas: “Tradición, cariño y pasión. El armao mayor mira al pasado; y el pequeño, al futuro, apoyando su mano en el hombro del niño: son dos generaciones que se van renovando y con el tiempo sustituyendo. Símbolo de continuidad y de cariño de esta tradición tan arraigada”. Para que lo comprendieran mejor los niños y niñas presentes contó un cuento, homenaje a los nietos, para dedicar esta obra a los más pequeños “deseando para ellos unas raíces muy fuertes y unas alas muy ligeras”.

Intervinieron también el alcalde de Moral, recordando unas palabras del escultor emitidas por radio la mañana de ayer en el sentido de que “este grupo escultórico se sitúa en la plaza, que es el corazón del pueblo, como el pueblo lleva a los Armaos en el corazón”. Y el propio Francisco Aldavero dándole las gracias a ayuntamiento, Campo de Calatrava y al escultor por la obra y las atenciones a la Compañía Romana.

Siguió el corte de cinta para abrir la 1ª Feria Cofrade, que está abierta todo el fin de semana (de 11 a 22 horas hoy, y de 11 a 15 horas el domingo) incluye distintos stands, uno por cada uno de los municipios de la Ruta, y otro de la Asociación del Campo de Calatrava, así como una muestra de los productos artesanos de la zona, y artesanos en directo. La comitiva realizó un recorrido por este espacio que incluyó, visualización de la Ruta de la Pasión en una Caja Mágica y una degustación de productos típicos de la Semana Santa del Campo de Calatrava, con una carpa totalmente abarrotada.

1ª Feria Cofrade todo el fin de semana en Moral



Durante ese fin de semana, la Ruta de la Pasión Calatrava, la única Semana Santa comarcal de la región que cada año mueve a 50 hermandades, 20.000 cofrades y atrae a más de 100.000 turistas, volverá a poner de manifiesto su carácter singular con propuestas previstas que dan a conocer mejor sus diferencias, como es la celebración, hoy sábado, a las 11 horas, de un show cooking en directo de la mano del reconocido chef Diego Morales y el sumiller Fernando Buitrón, que elaborarán platos típicos de la gastronomía del Campo de Calatrava, en un maridaje con vinos de la región.



Además, durante toda la jornada, está prevista la actuación de distintas bandas de cornetas y tambores, como es el caso de la de Nuestra Señora de la Soledad, de Bolaños de Calatrava; Nuestro Padre Jesús Nazareno, más conocida como ‘Los negrillos’, de Calzada de Calatrava; la del Cristo de la Piedad, de Miguelturra; los ‘Armaos’, de Calzada de Calatrava, y Nuestra Señora del Prado de Aldea del Rey y Ciudad Real.

Asimismo, a las 20 horas, habrá una representación teatral de la Pasión de Cristo ‘Al tercer día’, por parte del grupo de teatro Calderón, de Moral de Calatrava. Esta representación contará con una segunda representación a las 22 horas.

Mercado romano, ‘Caja Mágica’ y Pasión viviente por las calles

Y mañana domingo, a las 11 horas, la Compañía romana de Moral de Calatrava realizará en la Plaza de España su conocida y característica ‘Caracola’, justo antes de que comiencen las actuaciones de varias bandas de cornetas y tambores hasta el cierre de puertas, previsto a las 15 horas. De este modo, los visitantes podrán disfrutar de la música de la Compañía Romana de Bolaños de Calatrava y de Nuestra Señora de la Soledad y la Veracruz, de Moral de Calatrava.

Entre las novedades, además, están previstas otras actividades, como un mercado romano en el que los vecinos de la localidad de Moral se vestirán con ropas de época, así como la celebración de la Ruta de la Tapa de la Pasión Calatrava, en la cual participarán los bares de la localidad, que realizarán una propuesta vinculada a la Semana Santa.

Asimismo, una ‘Caja Mágica’ proporciona a los visitantes una experiencia completa sobre cómo puede vivirse la Semana Santa en cada una de las localidades integradas en la Ruta, pues facilita el visionado de sus particularidades. Además, durante ese fin de semana, el Museo del Aceite e Interpretación de Moral de Calatrava permanece abierto a los visitantes.

Por su parte el Grupo de Teatro Calderón de Moral de Calatrava transformará las calles de Moral para dar vida a la “Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo según San Juan”, un texto adaptado por el propio Grupo y que llevará a medio centenar de actores a una representación sin precedentes en la provincia. Con dos pases que tendrá lugar el sábado 10 de marzo a las 20.00 y 22.00 horas desde el Paseo San Roque pasando por la Calle Tercia, Plaza de España y Ermita de la Virgen.

Una ruta con 50 hermandades y 20.000 miembros de distintas cofradías y bandas

El sello de identidad de la Ruta de la Pasión Calatrava lo forman distintas peculiaridades: gastronomía, artesanía, carácter historiado y sentimiento se mezclan ofreciendo un itinerario por diez municipios a cada cual más sorprendente, en una comarca, el Campo de Calatrava, que cuenta con más de 2.000 plazas hoteleras de calidad, por lo que supone recurso turístico inigualable en el centro de España.

Una de las razones que hacen única a esta Ruta la aporta el colorido de los “Armaos” en todo el Campo de Calatrava, con la escenificación del Prendimiento en Aldea del Rey; las Dianas y Caracola de Moral; el “Caracol” y la “Caída” de Bolaños; la “Sentencia” de Granátula; el juego profano de Las Caras en Calzada; la Procesión del Encuentro de Valenzuela; el Entierro de Cristo Torralba y Miguelturra; las Mantillas en Almagro; y la Resurrección de Pozuelo.

Cada año unos 100.000 visitantes viven la Ruta de la Pasión Calatrava, una Ruta en la que participan alrededor de 50 hermandades y más de 20.000 miembros de distintas cofradías y bandas. La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que gestiona Fondos Leader, está integrada por 15 localidades: Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.