Prieto reclama medidas concretas para luchar contra la despoblación

Sábado, 10 marzo 2018

Política

Cuenca | ELDIAdigital

“Espero que la mañana de hoy no sea una más para hablar de despoblación. Os conozco a todos y sé de vuestro compromiso con la provincia de Cuenca y con sus pueblos en particular”. Así comenzaba el presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, su intervención en la Convención Provincial celebrada en la capital y en la que reivindicaba, de nuevo, el papel fundamental de alcaldes y concejales en el mundo rural, “os empleáis de lleno en defenderlo y mantenerlo, cuidarlo y también salvarlo. Todos debemos aprender de vosotros”, añadía el responsable provincial.

Durante su discurso, Prieto reclamaba seriedad y perspectiva a la hora de afrontar y enfrentarse al grave problema de la despoblación, “no se puede afirmar como hacen los socialistas desde la más absoluta irresponsabilidad que Cuenca sólo ha perdido población cuando ha gobernado el Partido Popular y manejar las cifras según les conviene”, afirmaba, “para luchar contra la despoblación, las administraciones debemos estar coordinadas y adaptarnos a la realidad de nuestro territorio, conocerlo y elaborar las estrategias adecuadas”, explicaba el presidente del PP conquense.

Prieto recordaba también la firme intención que desde el Parlamento Europeo existe en la actualidad en la lucha contra la despoblación y cómo desde esta institución se ha apostado por reforzar los recursos y el potencial de nuestro mundo rural como base de su desarrollo en unos momentos tan complicados.

El también presidente de la Diputación Provincial de Cuenca se refería, a continuación, al trabajo que desde la institución se viene realizando desde hace varios años, “estamos llamados a luchar en primera línea contra la despoblación y a crear las condiciones socioeconómicas necesarias para ello”, apuntaba, “no todos los partidos políticos piensan igual. Tenemos a Ciudadanos y a Podemos que se enfrentan directamente a la existencia de las Diputaciones y, por tanto, al mundo rural, y al PSOE que varía de opinión según la rentabilidad política que le pueda sacar”.

Prieto recordaba cómo hace más de tres años participaba en el Senado con una ponencia sobre despoblación en la que exponía algunas medidas para incentivar no sólo que los habitantes de los pueblos se queden en ellos, “sino que sean lugares atractivos para la gente de las ciudades”. Medidas fiscales especiales para los habitantes de zonas rurales, para las empresas, inversión en infraestructuras y comunicaciones, mejora de servicios básicos, agilización de trámites administrativos, o el fomento del teletrabajo fueron algunas de las propuestas que el presidente llevaba a la Cámara Alta.

Por esta razón, Benjamín Prieto quiso aplaudir la medida recientemente adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la que se destinan ayudas económicas para los jóvenes que quieran comprar o alquilar una casa en municipios de menos de 5.000 habitantes, “esperemos que este sea el inicio de una gran batería de propuestas que pongan freno a la pasividad de las últimas décadas”, señalaba.

“Estamos aquí para manifestar el compromiso del Partido Popular contra la despoblación y para defender nuestro mundo rural”, resumía, “no como la Junta de Comunidades que con un presupuesto 130 veces mayor que la Diputación, más de 9.000 millones de euros, no sólo no ha puesto en marcha ni una sola medida en Cuenca, sino que se va a dedicar a repartir fuera de nuestro territorio el dinero que, durante su Presidencia, Cospedal nos había dejado”, afirmaba Prieto. “Sin la Diputación, y los 4.500.000 de euros aportados, la Junta no habría arreglado un solo camino en nuestra provincia y habría perdido los fondos europeos”.

Para concluir, Prieto reiteraba su intención de seguir al lado de los Ayuntamientos, con sus vecinos, con quienes quieran desarrollar y emprender sus proyectos de vida y profesionales en nuestros municipios, “pido un reconocimiento para todas las personas que creen en los pueblos y luchan por ellos, que tienen propuestas y aportan soluciones” “Ya hemos comenzado, tenemos que continuar”, finalizaba su intervención.