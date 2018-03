El alcalde recibe y felicita a la banda juvenil por sus éxitos en el concurso de Moncada

Sábado, 10 marzo 2018

Manzanares

Ciudad Real | ELDIAdigital

El alcalde de Manzanares recibió este sábado y felicitó en el salón de plenos a los integrantes de la banda juvenil de la Asociación Músico Cultural ‘Julián Sánchez-Maroto’ que la semana pasada consiguieron, en tierra de bandas de música, el primer premio del Concurs de Bandes Juvenils “Memorial Francisco Fort” de Moncada (Valencia), con mención de honor en la primera categoría. Julián Nieva destacó la apuesta que el Ayuntamiento hace en actividad cultural con una inversión diaria de 1.000 euros.

Fruto de ese compromiso municipal con la cultura desde el inicio del presente mandato, el alcalde anunció el incremento económico del convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Asociación Músico Cultural ‘Julián Sánchez-Maroto’, que se suma a los 7.000 euros destinados en los dos últimos años a la mejora de instrumentos de esta entidad. “Todo lo que se invierta en cultura es poco”, señaló Nieva ante los componentes de la banda juvenil, sus familias y directiva de asociación.

Con la filosofía de “administrar lo posible con lo necesario”, el alcalde expresó su orgullo por el valor que aporta la cultura a Manzanares en todas sus facetas: música, teatro, pintura, literatura, escultura, etc. Por ello, dijo que el Ayuntamiento “tira del carro” con una partida anual de más de 320.000 euros, a los que se suman los gastos de personal y mantenimiento de instalaciones.

Además de rebajarse los precios de la Escuela de Música en el actual mandato, el Ayuntamiento que preside Julián Nieva también ha apostado por la estabilidad de la plantilla de este centro. Este compromiso municipal con la educación y la cultura, sumado al “excelente” trabajo desde hace muchos años de la Asociación Músico Cultural ‘Julián Sánchez-Maroto’, según el alcalde, da frutos como el del concurso de Moncada, aunque a juicio del primer edil, lo más importante es la formación de los futuros hombres y mujeres de Manzanares.

Julián Nieva pidió a los componentes de la banda juvenil que mantengan la ilusión, agradeció el compromiso de sus familias y reiteró a los miembros la junta directiva de la asociación su deseo de que continúen al frente de una entidad “que es de las más importantes de Manzanares desde hace décadas y que seguirá siéndolo viendo sus logros”, aseguró el alcalde.

En la recepción también estuvieron presentes la teniente de alcalde, Isabel Díaz-Benito, y Pablo Camacho, concejal de la Universidad Popular, de la que depende la Escuela de Música ‘Guillermo Calero’. Por parte de la asociación homenajeada intervinieron su presidente, Cristóbal Díaz-Peñalver, y el director de la banda juvenil, Eduardo Gallego Ballesteros.

Con la voz entrecortada en algunos momentos por la emoción, Peñalver agradeció y valoró la “gran respuesta” del Ayuntamiento “que nos hace tener menos problemas y que nos podamos centrar en la parte artística”. Resaltó la labor de las familias y la de Eduardo Gallego al frente de esta banda desde su creación hace cuatro años, así como la concentración que tuvieron los componentes en Moncada. Pidió que esta dinámica siga mucho tiempo para que la “banda grande” siga creciendo. Y aunque no siempre se ganarán certámenes, avisó, se mostró convencido de que “con el trabajo, llegarán más éxitos”. El presidente de la banda también destacó el trabajo de la Escuela Municipal de Música ‘Guillermo Calero’, base de la que se nutre la banda juvenil.

Eduardo Gallego, por su parte, dijo a su plantilla que queda mucho por trabajar y por estudiar, y que tendrán que superar muchas dificultades, pero sobre todo les pidió “esfuerzo, constancia y no rendirse nunca”. El joven director manzanareño valoró la aportación de los componentes más veteranos de esta banda juvenil y la versatilidad de los nuevos para asimilar “un trabajo de mucha profesionalidad”, una característica que, a su juicio, se notó dentro y fuera del escenario hace una semana en Moncada. “Somos un gran grupo, seguid con fuerza para mantener muchos años la banda de Manzanares. Su futuro está en vuestras manos”, concluyó.

Premio a la constancia

La banda juvenil de la Asociación Músico Cultural ‘Julián Sánchez-Maroto’, bajo la batuta de Gallego, compitió el pasado 3 de marzo en la localidad valenciana de Moncada y, a pesar de ser la menos numerosa y la gran desconocida del concurso, se impuso al resto de agrupaciones musicales y consiguió el primer premio con mención de honor en la primera categoría.

Supuso una “gran emoción”, resaltaron en la recepción municipal de este sábado dos de los componentes “más veteranos” de la banda juvenil, Pablo Nieto-Sandoval, de 16 años, y Celia Molina, de 18. Destacaron el crecimiento de esta banda en sus cuatro años de andadura y el buen nivel con el que empiezan las nuevas incorporaciones. Los componentes más jóvenes tienen 11 años. Todos y todas –las chicas son mayoría en esta banda, resaltó el alcalde-, recibieron un obsequio del Ayuntamiento.

Alto nivel técnico

El jurado del certamen de Moncada valoró el alto nivel técnico de la joven banda manzanareña en un concurso en el que se midió a obras bandas juveniles de calidad contrastada, como el Conjunto Instrumental del Colegio “La Purísima” de Valencia capital, la banda juvenil “Centre Artistic Musical” de Bétera (Valencia) y la banda juvenil de la “Filarmónica Beethoven” de Campo de Criptana (Ciudad Real), una de las pocas formaciones manchegas que ha ganado el Certamen Internacional de Valencia.

La interpretación de la obra ‘El Mago’, de Omar Sala, obligada para todas las bandas participantes, mereció el reconocimiento del propio autor, para quien la versión de Eduardo Gallego fue la más fiel a su idea compositiva. Además, como obra de calentamiento, fuera de concurso, la banda juvenil manzanareña interpretó ‘Rites of Tamburo’ de Robert W. Smith, la citada obra obligada y ‘A Little Suite of Horror’ de Thomas Dass, como obra libre.

La junta directiva de la AMC ‘Julián Sánchez-Maroto’, decidió este viernes que la primera parte del ‘concierto de Primavera’ del próximo 24 de marzo en el Gran Teatro la protagonice con el repertorio del concurso valenciano la banda juvenil.

El conseguido en Moncada es el segundo primer premio para la Asociación Músico Cultural ‘Julián Sánchez-Maroto’ en un certamen en menos de dos años, aunque en esta ocasión su protagonista fue la banda juvenil, cuya andadura comenzó a finales de 2013 a propuesta de la actual junta directiva de la entidad.