DEBERES DE LAS PERSONAS CONSAGRADAS (Vicente Langreo)

Martes, 13 marzo 2018

BLOGS | ELDIAdigital

El primero es la fidelidad. La Iglesia celebra la Presentación de la Virgen niña en el Templo el 21 Noviembre; y los alumnos en los Senarios dicen con la mano sobre los Evangelios:“ El Señor es parte de herencia y mi cáliz. Tú me restituirás a mi la herencia”.Ahora consagrados y consagradas celebran el 2 de Febrero la presentación del Niño en el Templo y la purificación de María, a los 40 días del alumbramiento El Papa también lo celebró con los consagrados y consagradas, estando en Chile (16-I- 2018) diciendo:“Aquí estamos para renovar nuestro si”– les dijo- La vocación es como una foto que nos saca otro, el modelo es Cristo, no el mundano actual. Como en sus dos milenios la Iglesia, hoy tiene ahora que afrontar riesgos y tribulaciones, Han existido infidelidades que motivan indiferencia, críticas y hostilidad, provocando males, cizaña y escándalos que inducen a las deserciones e infidelidades Y nos guste o no, estamos invitados a afrontar las realidades personales, comunitarias y sociales.

El Señor preguntó a Pedro tres veces, la última ¿me amas más que estos? Dijo que si, primero tuvo el valor para echar mano de la espada y defenderlo, luego le negó tres veces y al fin murió crucificado. Pedro, débil reiteradamente, fue “misericordiado” (perdonado) también es misericordiada la comunidad cristiana. En medio de nuestras debilidades, limites y miserias.“Fuimos tratados con misericordia” (I Tm.12) Así los consagrados encuentran en las heridas los signos de la Resurrección y aprenden a curar a las personas heridas de la comunidad, con el estilo de Jesús, perdonando. Una Iglesia con llagas es capaz de comprender y de curar las dolencias del mundo actual, No se pone en el centro, ni se cree perfecta y puede curar las heridas en nombre de Jesús El pueblo de Dios espera de nosotros pastores, hombres y mujeres consagradas, que saben tender la mano a los caídos. El pueblo de Dios no espera ni necesita héroes, sino cuidadores, hombres y personas consagradas compasivas, que sepan detenerse ante el caído, igual que Jesús, para ayudar a salir de la desolación que les envenena el alma.

Pedro transfigurado, conduce la comunidad transfigurada. Resucitado el Señor, su testimonio profético y cobró fuerza, el pecado tiene límites y puede superarse con la conversión del corazón. Renovar la profecía del Reino de Dios, es signo de la Iglesia, que herida por la misericordia de Dios, es profecía y vocación, para vivir el ideal de evangelizar y animar a las comunidades: el Evangelio y la Eucaristía las renuevan.

Y además el orar para ser el amor en la Iglesia – Esto decía el Papa las monjas contemplativas en Lima (21-I-2018) Es importante recordarlo en los momentos en que parece que el gozo se fue y el alma nublada y hay cosas que entiende, hay que volver a pedir y renovarlo. La oración es el núcleo de la vida consagrada y contemplativa; es el modo de cultivar la experiencia del amor que sostiene vuestra fe. S Teresa de Lixyeu, “Ser el amor” y estar al lado del sufrimiento .Intercedan por los que tanto sufren, no tengan vergüenza de hacer con la oración que la miseria humana acerque al Padre. Santa- Teresa de Jesús decía:”hiriéronme sin razón, me hicieron una injusticia.” El amor ensancha el corazón y con el Señor salimos adelante. Con los brazos en alto como Moisés, pueden las personas consagradas hacer mucho bien.

La oración de súplica que se hace en sus monasterios, sintoniza con el Corazón de Jesús implorando al Padre, para que todos seamos uno y así el mundo creerá. Lo necesitan: la unión de la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, y esa unión de caridad y comunión en Cristo, que nos une al Padre por el Espíritu, la Eucaristía y en el misterio que es la Iglesia. Recen mucho por la unidad de la iglesia peruana tentada de desunión. El demonio miente y es chismoso. Mejor es morderse la lengua. Esfuércense para la vida eterna. Vivir la vocación en fidelidad, anunciar el amor Dios es un calvario;“pues nadie va al Padre sino por él.” Recen por la Iglesia”