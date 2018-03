El festival madrileño Río Babel cierra su cartel con Crystal Fighters, Molotov y Bebe

Sábado, 10 marzo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Los nuevos fichajes son Crystal Fighters, Molotov, Quantic, Bebe, Arco, Jenny and The Mexicats, Dengue Dengue Dengue, King Coya y el regreso de los madrileños Alamedadosoulna en actuación exclusiva.

Estos nombres se suman a los ya conocidos de Bunbury, The Cat Empire, Juanito Makandé, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris o We The Lion, entre otros. Los abonos ya están a la venta en la página web de StubHub.