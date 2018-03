El FS Talavera sigue con dudas y no pasó del empate frente al Navalmoral FS

Lunes, 12 marzo 2018

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 08:10 |

Derbi intenso, como todos los derbis, el disputado en la tarde de este sábado 10 de marzo en el Pabellón ‘Primero de Mayo’ de Talavera de la Reina, el cual registró su entrada record de la presente campaña con cerca de 2.000 espectadores, sin duda todo un ambientazo para ver a dos grandes equipos como Soliss FS Talavera e Integra2 Navalmoral FS que pusieron toda la carne en el asador.

Eso sí, los goles se hicieron bastante de rogar y eso que por ocasiones no fue. Empezaron mejor los de Natanael Torrecillas que decidían llevar el peso de la contienda ante un equipo de Raúl Aceña que prefirió esperar atrás en busca de salir a la contra. Las primeras llegadas corresponderían a los moralos que por medio de Nando, Chispi y De la Cuerda se encontraban con un inspirado Rafa Luque. A los cerámicos les costaba generar, pero todo eso cambió pasado el primer cuarto de partido. Necesitaban electricidad y tanto Anass como Jesús Jiménez se la dieron, también un poquito de garra, la cual fue transmitida por Óscar, lo malo es que de cara a puerta siempre se estrellaban con un Jorge que firmó un más que notable encuentro.

Especialmente buena fue una parada que le hizo a Panucci tras una gran triangulación de los locales y qué decir la que le sacó a Justo Cáceres con ayuda de los palos tras un impecable remate de volea del capitán talaverano. Así se iba consumiendo el crono plantándonos en tiempo de descanso, aunque eso sí, con los locales defendiendo sin red al cometer la quinta falta.

En el segundo acto se invirtieron las tornas, el dominio fue local y las contras para los visitantes. De estrategia a Josete se le iba por un pelo, en la acción siguiente otra vez la madera escupía la intentona de Justo Cáceres y para cerrar la trilogía Jorge le repelía el remate cruzado de Josete. Nos acercábamos a uno de los momentos decisivos. Era el 25’ cuando Chispi ejecutaba una falta, repelía Rafa Luque y el rechace le caía a los pies de Fermín, quien remataba y con un poco de fortuna, pues casi saca Anass el tiro bajo palos, subía el 0-1 al marcador.

Película igual a la de las últimas jornadas para los talaveranos, que intentaban voltear la situación. En la acción siguiente al gol el poste volvía a repeler un remate talaverano, en este caso a disparo de Anass y nadie llegaba al segundo palo para meter el rechace. Igual pasaba poco más adelante con un balón al segundo palo al que no llegó Óscar porque cortó Chispi. Arriesgaban los cerámicos que buscaban voltear y las faltas venían como consecuencia plantándose los locales en cinco con siete minutos por disputar. Encima a la contra hacían mucho daño los moralos que veían cómo Rafa Luque les truncaba el 0-2 al sacarle un mano a mano a Torre y cómo poco después De la Cuerda perdonaba libre de marca.

No se lo pensaba más Raúl Aceña, que pedía tiempo muerto y decidía jugar estos minutos finales de cinco con Fer en este rol. La tendría Jesús Jiménez en posición franca, pero se le iba fuera, luego era Panucci el que se encontraba con Jorge, arriba se le iba a Justo Cáceres… También la tendrían los de Navalmoral de la Mata enviando fuera Chispi un remate desde su campo. Nos encaminábamos al segundo momento decisivo en el cual iba a llegar la igualada. Laboriosa acción ofensiva que culminaba Panucci con la testa al segundo palo. El 1-1 subía al marcador en un Primero de Mayo que tronaba como nunca para dar aliento a los suyos. Y querían más los locales que no renunciaron al juego de cinco.

Josete la tuvo poco más adelante y su tiro salió lamiendo la madera, no quería entrar la bola y no entró más en un lado y en otro. El partido acabó con el 1-1 final y con una acción protestada. Y es que De la Cuerda sí anotaba, pero lo hacía fuera de tiempo y después de que a Cheche se le fuera el balón fuera antes de dar el pase. Tras un revuelo en la pista y consultar los árbitros decidieron que el tanto no era válido y que el empate era el resultado final.

Ficha del partido

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Josete, Loren y Fer. También jugaron: Jesús Jiménez, Panucci, Óscar, Rober y Anass.

Integra2 Navalmoral FS: Jorge, De la Cuerda, Chispi, Pacheco y Nando. También jugaron: Fermín, Torre, Darío y Cheche.

Árbitros: Ramón Collado Ayuso y Rubén Duro Bernal (Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Panucci y Óscar. Por parte visitante vio la amarilla Pacheco. Expulsó con roja directa a Fanjul una vez finalizado el partido.

Goles: 0-1 (min. 25) Fermín y 1-1 (min. 38) Panucci.