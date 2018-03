EDUCACION SEXUAL E IDEOLOGÍA DE GÉNERO (Vicente Langreo)

Domingo, 18 marzo 2018

Son realidades distintas y enfrentadas hoy. Educar es comunicar conocimientos y promover actitudes, haciendo que las personas sean más libres, con mejor criterio para conducir su vida con normas humanas que equilibren a las personas, capacitándolas para el amor, no reducido solamente a información, sino para vivir social y moralmente. En la persona, sexualidad y amor deben caminar unidos, por lo que aportan y significan como argamasa que traba las familias en la sociedad. El inventor y creador de su energía y tensión en los vivientes es Dios. La sexualidad es más rica en los humanos que en los animales; en las personas es más cerebral, cargada de afectividad y de libertad. Pueden existir anormalidades, aberraciones, violencias, delitos y hasta crímenes. La sexualidad implica la genitalidad y la afectividad para un desarrollo personal Cuando masculinidad y feminidad no se corresponden con la realidad fisiológica, aparecen la homosexualidad o el lesbianismo, que afecta al 10% de los varones y al 5% de las mujeres. Sus causas no se conocen bien, proceden de anormalidades o de vicios.

El sexo en los vivientes es natural, y en la cultura grecorromana, se llegó a verlo como pecaminoso y vergonzante; pero es ley de vida, que teológicamente, es huella de la SS. Trinidad. Y si por el pecado todo es degradante y tiene su cruz, con la libertad y la ascesis por las virtudes, es también camino de salvación. a) Como lenguaje de amor en el matrimonio, es fuerte y frágil hasta hacerlo: una “comunión de amor al servicio de la vida” b) El placer sexual no es malo ni degradante, pero si se puede pervertir. c) Es mediación del acto creador y tiene también otros fines, si se cuidan las leyes morales; y el educar bien a los hijos es un gran servicio d) Su intimidad tiene además dimensión social, que exige responsabilidad, formar bien a los hijos hoy tarea difícil.

La sexualidad debe encuadrarse en la racionalidad, dentro de un diálogo entre Religión y Ciencia sobre la realidad humana, en su evolución y génesis, en la biosfera y con las notas del humanismo cristiano. Son específicas de la persona la capacidad de proyectar, progresar e inventar; como ser ascético, renunciar, pensar, cambiar y percibir estímulos y reaccionar ante las realidades. El hombre creado a imagen de Dios es un ser ético abierto al conocimiento del “amor de Dios,”que nos permite afirmar la identidad cristiana, consistente en conocer y creer en el amor que Dios nos tiene. Unidos en la Iglesia, somos signos y espejos encarnados en una cultura, y conocerlo es uno de los anhelos del ser humano, que requiere una pedagogía personal, familiar y social Su forma es la medida ideal del “amor entre el hombre y la mujer”. Esta analogía entraña un humanismo cordial, de iguales en dignidad, libertad y derechos donde en la familia nace a la sed de Dios, inseparable del cristianismo como su respuesta más digna.

Hoy existe malestar familiar y social ante la gran revolución cultural del mundo desarrollado, con presencia discriminada de la mujer laboralmente y con limitaciones salariales -que con igual titulación y con menos puestos de responsabilidad - afecta a la convivencia, a la natalidad y a la educación de hijos, si falta la conciliación familiar y laboral. La llamada ideología de género, no parte de la sexual diferenciada, por y para la procreación, sino que desprecia esa realidad objetiva. Y así nace la ideología de género que prescinde de la objetividad, tomando tal ideología como la verdad. Y cuando el hombre endiosado se cree autor y creador y de la verdad objetiva, impone su ideología de género como verdad básica y sus consecuencias, siendo una errónea autoafirmación humana. Descubrir la verdad objetiva del hombre es laudable y prudente; pero afirmarse por si mismo como verdad, sin respetar al creador es falso y nocivo en sus realizaciones, que generalizadas, degradan moral y socialmente la convivencia humana