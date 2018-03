Cañizares destaca la miel de la Alcarria como referente de CLM

Domingo, 11 marzo 2018

PASTRANA

Guadalajara | ELDIAdigital.es

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha señalado este domingo durante su visita a la XXXVII edición de la Feria Apícola de Pastrana, que la miel de la Alcarria "es una de las banderas de nuestra tierra".

Por eso, para el dirigente 'popular', ferias como esta de Pastrana suponen un "escaparate extraordinario" para vender la excelencia de un producto "que no solo simboliza lo mejor del trabajo de la gente de nuestros pueblos, sino que supone una de las formas más importantes para consolidar el mantenimiento del mundo rural, que es imprescindible para la subsistencia de Castilla-La Mancha", ha informado el PP en nota de prensa.

"Durante estos cuatro días, Pastrana ha sido el mejor escaparate internacional para todas las buenas prácticas que se hacen en Castilla-La Mancha. Tanto el Ayuntamiento de Pastrana como la Diputación Provincial de Guadalajara apuestan por iniciativas que pueden fijar población y que pueden generar riqueza y empleo además de ser respetuosas con el Medio Ambiente", ha destacado también.

Cañizares ha asegurado que desde el Partido Popular va a seguir pidiendo a García-Page y a Podemos "que no se olviden del mundo rural y que no se olviden de Guadalajara, como lo vienen haciendo desde que están gobernando". Además ha subrayado que "todos tenemos que exigir a Page y Podemos que den respuesta al mundo rural y que abandonen las políticas que lo están dañando".

"INTOLERABLE"

En otro orden de cosas, ha afirmado que resulta "intolerable" que autobuses que no sirven para el transporte ordinario, "sí le sirvan a Page para transportar a nuestros escolares".

"Una actitud tan irresponsable como la que se ha denunciado debería llevar aparejado inmediatamente el cese del consejero de Educación y, además, una explicación urgente de Emiliano García-Page a todos los castellano-manchegos que se preguntan en qué condiciones están los autobuses que transportan a sus hijos al colegio", ha indicado durante su visita a la XXXVII edición de la Feria Apícola de Pastrana

En este sentido ha exigido al presidente castellano-manchego que asuma sus responsabilidades "por mantener en Castilla-La Mancha un transporte escolar viejo e inseguro".

"No es admisible que autobuses con más de 15 años y sin cinturones de seguridad estén transportando a nuestros escolares. Los niños de Castilla-La Mancha se merecen los mejores autobuses y no que se tengan que conformar con los que no sirven para otra cosa", ha señalado.