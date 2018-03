FATOUMATA DIAWARA lanza “Nterini”, single de adelanto de su esperado 2º álbum

Domingo, 11 marzo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

El álbum, continuación de ‘Fatou’, su aclamado disco de debut, ha sido co-producido por la propia Diawara junto a Matthieu Chedid (más conocido por su nombre artístico -M-) y grabado en Mali, Burkina Faso, Barcelona y París. Diawara, que hará una gira por Europa (fechas abajo), desvelará ‘Nterini’ (que significa “mi amor/confidente”), el primer single de ‘Fenfo’, el 8 de Marzo. El video ‘Nterini’, dirigido por la fotógrafa y artista contemporánea etíope Aïda Muluneh, se estrenará en todas las plataformas el 9 de Marzo. Tal y como Fatoumata explica: ‘Nterini’ es una canción sobre la tristeza que sienten dos amantes separados por la distancia. “Mi amor y mi confidente se ha ido lejos y no tengo noticias de él. Le amo a pesar de todo y le echo de menos cada día. Necesito oír de él; de lo contrario no puedo dormir por las noches”.

Considerada como una de las más vitales adalides de la música Africana moderna, Fatoumata Diawara lleva su arte a nuevas y excitantes alturas en su nuevo trabajo ‘Fenfo’. Claramente experimental, aunque respetuosa con sus raíces, ‘Fenfo’ es un disco que la define como la voz de las jóvenes africanas – orgullosa de su herencia, pero con una visión que mira decididamente al futuro con un mensaje universal –.

Su espectacular disco de debut de 2011, ‘Fatou’ fue descrito por Pitchfork como un “disco cautivador” que “te rodea con su atmósfera”, The Guardian, por su parte lo definió como “fascinante” y el Dj británico Gilles Peterson llegó a decir que Fatoumata es “uno de los talentos más interesantes que he escuchado en mucho tiempo”, convirtiendo de esa manera a la cantante, compositora, guitarrista y reputada actriz en una de las artistas africanas más comentadas de los últimos años. ‘Fenfo’ satisface completamente la promesa de ser un conjunto de composiciones vívidas y originales que se basan en las intensas experiencias de las que ha disfrutado desde entonces. “He disfrutado de muchas y diversas aventuras musicales desde mi primer disco, he girado y colaborado con muchísimos músicos y creo que todas esas experiencias pueden escucharse claramente en el disco”, explica. “Éste es mi momento y estoy compartiendo mi alma”.

Al igual que en su disco de debut, que traspasó las fronteras musicales para colarse en gran parte de las listas de lo mejor del año en las revistas de rock más populares, ‘Fenfo’ es un disco que no conoce límites. La modernidad de las punzantes líneas de guitarra combinadas con las primitivas cuerdas del kora africano y el kamel ngoni; las cajas de ritmos se fusionan con los atemporales ritmos de la percusión tradicional. A los músicos africanos de Fatou, como Pascal Danaë a la guitarra acústica y eléctrica y Etienne Mbappe al bajo, se les han unido colaboradores clave, como el famoso instrumentista de kora maliense Sidiki Diabaté, el autor francés Matthieu Chedid – que toca guitarra y órgano además de co-producir el disco –, o el brillante Vincent Ségal, cuyo elegante estilo está presente en dos temas del disco. Chedid, una superestrella en su Francia natal, ha sido galardonado recientemente con el premio al “Mejor disco de World Music” en Les Victories de la Musique por su proyecto ‘Lamomali’, en el que también colaboró Fatoumata.

Las composiciones de ‘Fenfo’ cubren una amplia gama de géneros africanos, antiguos y modernos, desde el blues a fuego lento de “Kokoro” al estallido funk ‘Negue Negue’o el Afro-pop sincopado de ‘Ou Y’an Ye’. Cálidas nanas (‘Mama’) comparten espacio con la energía del rock (‘Bonya’). El ritmo hipnótico del tema que da título al disco es casi la cara opuesta de los ritmos juguetones y frescos de ‘Dibi Bo’. La hechizadora intimidad de ‘Don Do’ se cimenta sobre una sencilla pero elocuente combinación de guitarra acústica, el evocador cello de Ségal y, por supuesto, la voz de Fatoumata.

Diawara ha trabajado con algunos de los más grandes nombres de la música contemporánea. Ha grabado con Bobby Womack y Herbie Hancock; actuado en Glastonbury y otros grandes festivales; y girado/grabado con el pianista cubano Roberto Fonseca. Montó un súper grupo del Oeste de África que incluía a Amadou and Mariam, Oumou Sangaré y Toumani Diabaté para grabar una canción que hacía un llamamiento a la paz en su turbulenta tierra natal; y formó parte del estelar combo Africa Express montado por Damon Albarn, que culminó con ella compartiendo escenario con Sir Paul McCartney. Diawara apareció más recientemente en el Carnegie Hall junto a David Crosby, Chris Thile, Snarky Puppy entre otros en una tarde dedicada a la música protesta. Rolling Stones apuntó que “la cantante y guitarrista, originaria de Mali, aportó dos de los momentos más notables de la noche. Su oda al poder de la mujer ´Mousso´, cantada en su lenguaje nativo, resultó hipnótica, y sus cautivadores giros en escena realzaron su himno ´Unite´”.

Diawara continúa persiguiendo una exitosa carrera como actriz, incluyendo una aclamada aparición en Timbuktu (Le chagrin des oiseaux), film de 2014 que recibió nominaciones tanto a los BAFTA como a los Oscar, al tiempo que trabaja valientemente como activista social, haciendo campaña contra el tráfico y venta de migrantes negros en los mercados de esclavos Libios y grabando la canción "Djonya" (que significa ‘esclavitud’ en Bambara) en la cual replantea esa verdad tan universal como a menudo ignorada de que todos pertenecemos a la misma raza humana al margen de cual sea nuestro color, etnia o religión.

Moderna narradora de historias, las once canciones de ‘Fenfo’ – cantadas casi al completo en Bambara - cubren sujetos atemporales como el respeto, la humillación, el amor, la migración, la familia, y cómo construir un mundo mejor para nuestros hijos. “No quería cantar en inglés o francés porque quería respetar mi herencia africana”, explica. “Pero al mismo tiempo quería un sonido moderno porque ese es el mundo en el que vivo. Soy una tradicionalista, pero también necesito experimentar. Puedes mantener tus raíces e influencias, pero a la vez comunicarlas en un estilo diferente”

“Fenfo’ expresa cómo me siento y cómo quiero sonar”, afirma Fatoumata. “Es un disco que dice quién soy.”

Sobre Aïda Muluneh

Aïda Muluneh está considerada una de las mayores expertas en fotografía de África. Ha trabajado como fotoperiodista en el Washington Post y su trabajo como freelance ha aparecido en infinidad de prestigiosas publicaciones. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente. Se puede encontrar una colección permanente de sus imágenes en el Smithsonian’s National Museum of African Art y su trabajo estará expuesto en la exhibición “Being: New Photography 2018” del Museum of Modern Art (MOMA) de New York. Diawara y Muluneh se conocieron en París en 2017 y rápidamente cayeron rendidas ante el trabajo de la otra. Filmado en la región de Afar en el noroeste de Etiopía, el concepto que subyace en el diseño del álbum Fenfo y en el video de “Nterini” se basa en influencias Afrofuturistas en combinación con elementos visuales inspirados por el grupo étnico Dogon de Mali. “Cuando hablamos del futuro de África y el movimiento del Afrofuturismo, en un sentido lo que hacemos es re-imaginar una África diferente, una que explora un diálogo diferente, fuera de la mirada exterior”, explica Muluneh.