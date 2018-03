María Ángeles Magán y Domingo Cuevas vencieron en Fuentealbilla

Lunes, 12 marzo 2018

María Ángeles Magán Talavera (Club de Atletismo Albacete-Diputación) y Domingo Cuevas Armero (Grego Racing Team) vencieron en la X Carrera Popular de Fuentealbilla, prueba puntuable para el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Albacete, y también para el VI Circuito de Carreras Populares de La Manchuela.

Las inclemencias meteorológicas fueron las otras protagonistas de la carrera. Los atletas y el mucho público asistente tuvieron que capear con un intenso viento que dificultó las buenas marcas y que incomodó de forma importante a los corredores, la lluvia que dejó algunos tramos de barro y que obligó a varias algunos tramos del trazado y una temperatura más fría de lo esperado perjudicaron de manera notable a una prueba muy bien organizada y con mucho tirón que dejó a 853 deportistas en meta, 35 más que el año pasado.

Hasta el momento, Fuentealbilla se sitúa como la carrera con mayor número de participantes (853) en la presente edición del Circuito de Diputación de Albacete, por delante de Balazote (787), Villalgordo del Júcar (690), Elche de la Sierra (681), Casas Ibáñez (528), Riópar (447) y Molinicos (362). En la prueba de Fuentealbilla, los equipos más numerosos fueron 27 de Agosto de Madrigueras (45), Tarazona (42), Tres Leguas de Villamalea (40), Don Quijote Albacete (32), La Cañada de La Roda (29), Ibañés (29) y DSC Running Albacete (29).

En los primeros cinco kilómetros, el grupo formado por Francisco Núñez Chumillas (Albacete-Diputación), Domingo Cuevas (Grego Racing Team), Diego López (Iner-Decail), Alfonso Expósito (Villarta) y José Vicente Martínez (Running-Jara) registró una marca de 17:00 minutos. En la segunda vuelta, Domingo Cuevas se fue distanciando poco a poco del pelotón y venció a pesar de rodar siete segundos más lento que en la primera, pero marcando once segundos más rápido que el segundo clasificado.

En categoría femenina, todo estaba decidido en la primera vuelta. María Ángeles Magán adelantaba en más de un minuto a Eva Moreno (C. A. Hellín) y ésta marcaba una diferencia insalvable respecto al tercer puesto, que en este caso estuvo algo más reñido pero sin llegar a Otilia Martínez (C. A. Chinchilla) que finalmente se distanció en un minuto sobre la cuarta clasificada. Los atletas más rápidos de la comarca de La Manchuela fueron Adela Cabañero y Antonio Sáez, con Manuel Gabaldón y Noelia Tárraga como primeros locales. En la categoría Discapacitados vencieron Gabriel Lerma (C. A. Villarta) e Isabel Belmonte (Albacete-Diputación). Antes del inicio, se rindió un pequeño homenaje al veterano atleta José Espinosa, “Cartero”, con motivo de su 73 cumpleaños.