La primera prueba del triangular Trial Escuelas en Azuqueca superó los 40 participantes

Más de 40 personas participaron este domingo, 11 de marzo, en la primera prueba del triangular Trial Escuelas organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. La competición se desarrolló en el circuito que ha habilitado el Consistorio azudense en la avenida de la Industria y que combina elementos naturales -árboles, troncos y piedras- con otros artificiales -plataformas y tubos de hormigón-. Los pilotos debieron superar en un tiempo máximo de dos minutos una serie de obstáculos, repartidos en cinco zonas (dos vueltas), con el mínimo número de apoyos de pie.

Entre los participantes, se encontraban Alejandro Montalvo, campeón del Mundo Júnior, y Vera Barón, campeona del Mundo Fémina. Montalvo se impuso en la categoría Élite, mientras que Iván Izquierdo ganó en Máster 30, César Calero, en Júnior; Eduardo Richart, en Cadete; Paula Rolland, en Infantil; Guillermo Garcelán, en Alevín; Julia Sánchez-Camacho, en Principiante y Minerva Calero, en Promesa.

Otras citas deportivas

El polideportivo Ciudad de Azuqueca acogió durante el fin de semana dos nuevas fases de la Liga Interpueblos de Gimnasia Rítmica de Guadalajara. En concreto, el sábado 10 se disputó la segunda fase preferente y el domingo 11, la primera escolar. Esta liga, impulsada por el Ayuntamiento de Azuqueca, reúne a más de 300 gimnastas procedentes de 11 escuelas y clubes de la provincia, incluida la Escuela Municipal de Azuqueca.

Por otra parte, el domingo, se celebró en el Espacio Joven Europeo el Campeonato Provincial de Ajedrez por Edades. Una treintena de jugadores, seis de ellos del Club de Ajedrez Azuqueca, compitieron en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.