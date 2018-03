Más de 2.000 profesionales se dan cita en la Feria anual de Refricón y Distribuciones García

Martes, 13 marzo 2018

Las empresas Distribuciones García y Refricón -un referente en el sector de la distribución alimentaria en Castilla-La Mancha- y que este año cumplen en Val de Santo Domingo (Toledo) 39 y 31 años respectivamente-, están celebrando del 11 al 13 de marzo en sus instalaciones de Val de Santo Domingo Caudilla sus XIV Jornadas de Puertas Abiertas. Una Feria de Alimentación que se consolida año tras año y que visitarán estos tres días más de 2.000 profesionales de la restauración, hoteles y profesionales del catering y distribución alimentaria en general (residencias, comedores, etc).

El objetivo de esta feria, que se ha convertido en cita obligada del sector, es dar a conocer a profesionales de la restauración nuevas novedades en alimentación y sus múltiples y divertidas combinaciones para sorprender a los clientes (tanto en fresco como congelado), “teniendo como denominador común la calidad de las más de 3.000 referencias que comercializamos; una calidad con la que hemos crecido a lo largo de estas cuatro décadas”, explicaba el director de Refricon, David García.

“La cercanía con nuestro cliente final y con los proveedores de las marcas que distribuimos, tanto en exclusiva como no, es fundamental para mejorar la atención diaria de nuestra red de comerciales. Los objetivos de Refricón y Distribuciones Gacía es poner cara al gran equipo humano y técnico de Distribuciones García y Refricón, para garantizar la eficacia en la distribución de nuestros productos de alimentación".

Medio Centenar de stand de las principales marcas nacionales

En estas Jornadas de Puertas Abiertas han participado medio centenar de stand de las principales marcas de alimentación nacionales, dispuestos a informar a los hosteleros, tiendas de alimentación, guarderías, residencias de ancianos, pequeñas tiendas gourmet, etc de sus productos. Distribuciones García cuenta con cerca de 1.700 referencias (conservas, embutidos, pastas, salsas, patés, condimentos, etc) y Refricón, dedicado a la distribución de congelados y refrigerados, más de 1.300 (carnes, pescados, panadería, pizzas, etc).

Historia de Distribuciones García y Refricón

Distribuciones García y Refricón, empresa esta última perteneciente al mismo grupo, tienen una facturación anual superior a los 10 millones de euros y dan empleo a más de 40 personas.

Refricón nació hace 31 años para complementar el servicio que Distribuciones García prestaba a sus clientes en cárnicos, quesos y conservas. Refricón cuenta con unos almacenes de 1200 m2, una capacidad en cámaras de congelación de 1600 m3 y en refrigeración de 400 m3, disponiendo de una flota de 8 turismos y 6 camiones perfectamente equipados y adaptados para hacer llegar sus productos en óptimas condiciones.

La constante innovación y adaptación al mercado y su adecuación a las exigencias de calidad en materia sanitaria y empresarial -Norma de Calidad ISO 9001:2015, etc- ponen en marcha un estricto control de calidad desde sus instalaciones hasta que el producto llega al cliente. Además de conocidas marcas a nivel nacional cuentan con sus propias marcas de alimentación: Marmil y Pujacer.