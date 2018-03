Nueve de cada diez sanitarios considera que no se dedica el tiempo suficiente a los pacientes

Martes, 13 marzo 2018

Según CSIF

REGIÓN

El 89 por ciento de los profesionales de Atención Primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) considera que no se dedica el tiempo suficiente a cada paciente, según la encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en 2017 en todo el territorio nacional.





La Atención Primaria juega un papel fundamental dentro de cualquier sistema de salud y CSIF entiende que los niveles de satisfación altos de estos profesionales (médicos, enfermeras, pediatras, residentes, auxiliares, celadores...) inciden en una óptima atención de calidad, algo que no ocurre en Castilla-La Mancha a tenor de los resultados de la encuesta llevada a cabo en los 796 profesionales consultados en la región.





Sobre el tiempo dedicado a los pacientes, el 89% de profesionales de la región considera que no es suficiente, frente al 78% en el ámbito nacional; una situación que se ha agravado en los últimos años con los recortes en personal y que ha producido una masificación de las consultas.También un 89% estima que no se potencia la cirugía menor en sus centros de salud (68% a nivel nacional).





Además, el 63% considera que no existe continuidad entre Atención Primaria y Atención Especializada (64% a nivel nacional); el 63% mantiene que no se llevan a cabo pruebas diagnósticas específicas (64% a nivel nacional); el 95% subraya que no tiene tiempo específico para formación e investigación (75% a nivel nacional); el 79% considera que su centro no cumple con los requisitos para ofrecer una mejor calidad y accesibilidad (58% a nivel nacional); y el 79% mantiene que la dirección de su centro no cuenta con medidas enfocadas a mejorar la calidad asistencial (60% a nivel nacional).





Asimismo, también se consultó a los profesionales qué era lo que más les preocupaba en el desarrollo de su trabajo. La respuesta, por orden de importancia en términos de porcentaje, fue de un 80% para las retribuciones, seguida del 64% para la falta de personal y sustituciones, 53 % para la estabilidad, 45% para la carrera profesional, 30% para traslados y 20% para la conciliación de la vida familiar.





De acuerdo a estos datos, el grado de insatisfacción de los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha es notablemente superior a la del resto de comunidades autónomas. CSIF pide a la Consejería de Sanidad que tenga en cuenta esta encuesta para mejorar la Atención Primaria como eje vertebrador de cualquier sistema de salud.