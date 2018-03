Proponen que el impuesto a la banca para sufragar las pensiones se aplique a las que recibieron ayudas

Martes, 13 marzo 2018

pensiones

NACIONAL | ELDIAdigital

"Que yo recuerde mi entidad no ha recibido ayudas públicas", ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, en la que ha añadido que Caja Rural Castilla-La Mancha es una cooperativa de crédito que tiene sus socios y que genera una economía social. "Si hay que cobrar un impuesto a los bancos, por qué se lo tiene que cobrar a mi entidad o cualquier otra que no ha recibido dinero público", ha reiterado.

En este sentido, ha indicado que "las cosas" no se generan por poner más impuestos sino "con más libertad económica" ha señalado, pese a que ha indicado que no es de tesis liberales o progresistas. "Me parece bien la propuesta pero que el impuesto se lo cobren a las entidades que han recibido ayudas públicas", ha vuelto a decir.

Bajo su punto de vista, en Caja Rural ha pasado lo contrario, ya que ha tenido que poner. "Para eso hay fondos de garantías de depósito y hemos tenido que hacer derramas, que nos han costado decenas de millones de euros para rescatar entre todos el sector financiero y luego pagar determinados sistemas de protección para que a otros les absorbieran".

Con todo, ha afirmado que no puede compartir la idea del PSOE y que hay que trabajar en otras facetas como el absentismo laboral. "Es importante que generemos ingresos, no por impuestos. Incluso actualmente podrían ser más laxos los impuestos para genera más actividad económica en las empresas y mayor renta disponible en las familias", ha agregado.

Un impuesto propuesto por el PSOE, del que ha dicho que se supone que iba a cubrir aproximadamente un 10 por ciento del déficit que hay en las pensiones. "Creo que eso no es sostenible ¿y el resto de dónde?, esa es la pregunta que hay que hacerse", ha agregado.

"El problema es que aquí hay una reflexión de largo plazo que a lo mejor muchos no quieren hacer porque el problema de las pensiones viene de largo y hay que plantear políticas estructurales y no coyunturales de cuatro años y hablar de otro debate como la despoblación en el mundo rural o la baja natalidad que hay en el país", ha concluido.