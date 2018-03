Un paseo por la historia del rap en el tercer concierto de "Más música, por favor"

Martes, 13 marzo 2018

La cita se adelanta media hora respecto a las actuaciones anteriores, y comenzará a las 12:30 h. del mediodía, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La entrada es gratuita, y ya se pueden solicitar en la conserjería del propio centro cultural. Cabe reseñar que este ciclo normalmente organiza sus conciertos en los últimos domingos de cada mes, pero que en esta ocasión se ha adelantado una semana debido a que el siguiente domingo coincide con el comienzo de la Semana Santa.

El ciclo "Más música, por favor" arrancó el pasado mes de enero, con la actuación de "Evolution Party Band", que realizó un repaso a la historia del rock; y continuó en febrero con "Ethnicum Ensemble", y un espectáculo de música de raíz en los cinco continentes. Para este concierto de marzo el artista invitado es el rapero de Fuenlabrada "Jesuns JS&Lads", quien presenta un espectáculo en el que realiza un repaso a la historia de este movimiento cultural y musical. "Yo soy JS, y los Lads son todos aquellos instrumentos musicales, artefactos y personas que están involucrados en mis creaciones", explica el artista.

"Con los años he comprobado como el Rap se va extendiendo y haciendo más popular, pero realmente la grandísima mayoría de a gente, incluyendo los que lo hacen, no sabe realmente qué es. Si me obligan a resumir mucho esta materia, diría que es la respuesta a un problema hecha letra. A su vez, incluye valores de respeto, trabajo en equipo y superación, y nos lleva al camino de ser nuestra mejor versión", señala el rapero sobre su espectáculo, una charla/taller donde, "desde experiencias personales, se describe como el rap es la representación de la vida misma de cada uno, y como puede convertirnos en personas mucho más preparadas para un futuro incierto".





JeSuns es además un rapero muy especial, pues resuelve cubos de Rubik o multiplicaciones de cabeza mientras improvisa temas. A los 5 años creó su primera canción, y en su adolescencia quedó finalista en la “Batalla Nacional de Gallos”. Más tarde preparó la competición de Rap Freestyle y que ha recorrido teatros y salas de espectáculos con “Freestantaneos”.