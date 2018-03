La música en vivo facturó un 20,6% más en 2017 impulsada por la bajada del IVA

Martes, 13 marzo 2018

El presidente de la APM, Albert Salmerón, ha señalado que la música en directo sumó un total de 269,2 millones de euros, la recaudación "más alta de los últimos años" y que supone la cuarta subida, por encima de los 223,2 millones de 2016.

Aunque estos buenos resultados se deben a "varios factores", los promotores achacan en parte el aumento en la segunda parte del año a la bajada del IVA del 21 al 10 por ciento para los espectáculos en directo, que entró en vigor en junio de 2017 y que es fruto de "cinco años de intensa lucha", de "conversaciones" y de la "unión" de las empresas del sector de la música, el teatro y otras artes escénicas.

Este anuario recoge también el ranking de las giras más exitosas que han pasado por España. La gira nacional con más espectadores ha sido la de Melendi (208.972), seguida por Sabina (172.755), Bisbal (137.760) y Vanesa Martín (122.136).

En cuanto a las giras internacionales que pasaron por España, la de Ricky Martín ha congregado al mayor número de personas (115.806), seguido por Guns N' Roses (91.200), Maluma (70.914), Rolling Stones (56.338) y Aerosmith (56.000).

En cuanto a los festivales de música, en número de asistentes se sitúa a la cabeza Arenal Sound (300.000), seguido por el Rototom Sunsplash (250.000), Primavera Sound (208.400), Viña Rock (200.000) y FIB (177.000).

Preguntado por el aumento de la facturación y la reducción del número de conciertos, Salmerón ha señalado que la APM no lo valora de forma positiva porque afecta "a la base" y cree que "hay que cuidarla".

REVENTA DE ENTRADAS

Salmerón ha destacado entre los retos a los que se enfrenta la industria la reventa de entradas, para lo que de momento están manteniendo reuniones tanto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como con los distintos partidos políticos porque, según ha destacado, "no es un problema de color político". Según ha indicado, la normativa actual que regula la reventa se aprobó en 1982 y no puede "afrontar" la venta "on line" de entradas.

El presidente de la APM cree que en primer lugar se puede aplicar el Código Penal en aquellos casos en los que exista un "problema grave de fraude", con venta de entradas "duplicadas" o que no existen, aunque ha reconocido que es complicado porque muchas de ellas cambian de sede.

Además, y en cuanto a la creación de entradas nominales, ha señalado que es complejo y que "no soluciona el problema", aunque ha dicho que "reduce en gran medida la reventa" y, por lo tanto, es algo "a tener en cuenta".

"Queremos que se regule y tenemos que ver hasta dónde llega esta regulación", ha afirmado Salmerón, para quien se debería proteger al "usuario, al artista y al promotor", que a su juicio debe tener "la potestad de prohibir o no la reventa de sus conciertos".

Respecto a Google, que hace unas semanas anunció un endurecimiento de su política de venta de entradas para los revendedores, Salmerón ha indicado que no ha tomado aún medidas que, aunque no considera "suficientes", sí son a su juicio "un primer paso para mejorar la situación".

Otro de los retos del sector es la redacción de una Ley de Música, para lo que la APM está manteniendo encuentros con varios actores de la industria, puesto que consideran necesaria una normativa que "ponga en valor real la música y se implemente con la regulación adecuada".