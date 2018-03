El PP lamenta que el Sescam se quede nuevamente sin empresa para las obras de Urgencias

Martes, 13 marzo 2018

La diputada regional y viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Claudia Alonso, ha criticado que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, "haya vuelto a engañar a los ciudadanos" cuando afirmó hace apenas dos semanas que las obras de Urgencias del Hospital Virgen de la Salud ya estaban adjudicadas y "hoy conocemos por boca de la directora gerente del Sescam, Regina Leal, que no es verdad".

Según ha informado en nota de prensa el PP, Alonso ha explicado que Leal ha confirmado que "otra vez ha renunciado la empresa adjudicataria a hacerlo y que otra vez no hay empresa que ejecute la obra y por tanto sin fecha para que comiencen las obras del hospital Virgen de la Salud que son imprescindibles".

Para la concejal es "indignante tener un consejero de Sanidad avalado por Page, que miente en sede parlamentaria en algo tan sensible como son las tan esperadas y necesarias obras del hospital y juega con la salud de los toledanos".

La dirigente 'popular' también ha pedido explicaciones al consejero por las obras del colector, tras ver como durante estos días la entrada al hospital y la parada de autobús "se inunda cuando llueve pues la chapuza de Tolón, no ha servido para nada y lo que realmente hay que hacer es arreglar el colector del hospital aunque Page no quiera hacerlo por no pagar la tasa de la Zanja Única que el creó".