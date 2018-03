La Policía investiga un tiroteo en una barriada de Puertollano

Martes, 13 marzo 2018

Ciudad Real

SUCESOS | ELDIAdigital

Según ha confirmado este martes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Juan José Jiménez Prieto, la policía está investigando los hechos, si bien ha matizado que no ha habido "intervención in situ" de efectivos policiales durante el tiroteo, y que no se ha registrado ninguna denuncia.

Los primeros indicios apuntan a que los sucesos acaecidos en Las Mercedes se produjeron como consecuencia de un enfrentamiento entre dos familias. En todo caso el subdelegado del Gobierno ha subrayado que "se está trabajando en ello" y que la policía tiene "presencia activa" en el barrio "desde hace tiempo", incluso de "manera preventiva".

Por otra parte, y también a preguntas de los periodistas tras la celebración de una Junta Local de Seguridad ordinaria en el Ayuntamiento de Puertollano, Jiménez Prieto ha negado que haya habido un intento de secuestro de menor en la ciudad industrial, desmintiendo así los bulos aparecidos en redes sociales.