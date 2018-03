Valdepeñas acoge este domingo la obra 'El contador del amor'

Miércoles, 14 marzo 2018

La obra ha sido presentada este martes a los medios, donde el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López Rodríguez, ha señalado que "el público nos está demandando cartel y reírse, pasar un buen rato el fin de semana, y dentro de la Programación de Teatro de Primavera inauguramos con la comedia 'El contador del amor', que es un tema de cuernos y de cómo se solucionan esos cuernos".

La obra asegura "sorprender a los espectadores a través de un guión reconocido con el premio Molière 2010 y que cuyo resultado que asombra al propio reparto", ha informado el Consistorio valdepeñero en nota de prensa.

"Hemos visto que el público lo pasa genial, hemos visto que el público se ríe muchísimo y lo bonito es que el final es sorprendente", ha señalado la actriz Lara Dibildos que encabeza el reparto de la comedia y que ha reconocido "sorprenderse con la reacción del público en esta función de giros inesperados".

"No sólo es una comedia, luego te hace pensar a la salida del teatro, te quedas con el 'run-run' y solo recomendar a las parejas que este jueguecito de 'El contador del amor' no lo hagáis, porque no suele acabar bien", ha dicho entre risas.

César Lucendo, con familia arraigada en Valdepeñas, dirige y protagoniza también esta comedia que definía como "ágil e inteligente" y que ha explicado que se basa en una venganza amorosa en un matrimonio, "que se inicia cuando la mujer harta de las infidelidades de su marido decide plantearle la pregunta, que es ¿cuántas? Al final confiesa que han sido doce veces, y evidentemente serán más".

'El contador del amor' se podrá ver este domingo 18 de marzo, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio Municipal 'Francisco Nieva' de Valdepeñas.