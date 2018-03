Hoy los agujeros negros son un poco más oscuros

Miércoles, 14 marzo 2018

Hoy es un día gris. La luz luce más tenue. El universo parece más grande, lejano y desconocido. Los agujeros negros, más oscuros que nunca. Si consideramos la raza humana como un ser en sí mismo, hoy hemos perdido una de las neuronas más brillantes de nuestra mente.

Stephen Hawking nos ha dejado. Considerado una de las diez personas más inteligentes del planeta su legado pasarán años hasta que sea valorado como se merece. Su figura siempre me cautivó aunque reconozco que a pesar de leer algunos de sus libros y nunca llegar a entender sus teorías, siempre me fascinó la capacidad de avanzar en campos donde, por ahora, sólo existe la teoría. Me fascinaba pensar cómo alguien podía elevar su pensamiento tan alto.

No cabe ninguna duda que con el tiempo aparecerá otro genio que supere a Hawking. No es la primera vez que la humanidad ha despedido a una figura que en su momento parecía insuperable y siempre hemos avanzado. Pero seguro, que aquel que continúe con su trabajo lo tendrá más fácil porque estará subido sobre los hombros de un gigante que nos ha permitido a muchos mirar más allá de las estrellas.

Su grandeza superó con creces a su inteligencia. Luchó contra una enfermedad que logró postrarlo en una silla, que le privó de movimientos, del habla pero que nunca le venció. Fue un ejemplo no sólo para los que padecen ELA sino para todo el mundo. Nos enseñó que ni la adversidad más terrorífica debe detenernos. Nos enseñó a luchar, a tener esperanza y, sobre todo, a apreciar la belleza de la vida desde cualquier posición.

Una vez dijo este genio: "Creo que la vida extraterrestre es bastante común en el universo, aunque la vida inteligente no lo es tanto. Algunos dicen que aún debe aparecer en el planeta Tierra". Hoy coincido con él y añado que si existe en la Tierra, hoy está un poco más cerca de la extinción.

Hoy su mente y su alma se ha liberado del metal que lo retenía y puede adentrarse en los misterios del universo. Descanse en paz.